شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. محرر فيديو DaVinci Resolve الشهير قادم إلى آيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بلاك ماجيك ديزاين عن تقديم تطبيق DaVinci Resolve الشهير لتحرير الفيديو إلى iPad، ووعد بتقديم دعم لـ RAW والتعاون السحابي وغير ذلك حسبما أعلنت الشركة على تويتر. لن يكون إصدارًا كاملاً من تطبيق PC / Mac ، حيث سيحتوي في البداية فقط على صفحات Cut and Color. على الرغم من ذلك "سيكون مشابهًا لإصدار سطح المكتب".

وقالت الشركة أن تطبيق iPad سيدعم تنسيقات الملفات بما في ذلك H.264 و H.265 و Apple ProRes و Blackmagic RAW ، مع وجود مقاطع متوفرة من "مكتبة الصور والتخزين الداخلي لجهاز iPad Pro ، أو أقراص وسائط iCloud أو USB-C المتصلة خارجيًا". في الفيسبوك.

بالإضافة إلى ذلك ، ستتمكن من فتح مشاريع سطح المكتب على إصدار iPad ، بما في ذلك المشاريع التعاونية المشتركة عبر Blackmagic Cloud حسبما نقلت Engadget.

وأشارت بلاك ماجيك إلى أن "هذا يعني أن DaVinci Resolve for iPad هو نفس الأداة الاحترافية ونفس مصدر الشفرة المستخدم في أفلام هوليوود الروائية الكبرى".

هناك بعض التغييرات على واجهة المستخدم بسبب حجم الشاشة ، حيث ستتم إزالة شريط القائمة ، على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك ، لا توجد خطة لإحضار صفحة التحرير إلى إصدار iPad ، حيث إنها مصممة أساسًا للوحة المفاتيح والماوس.

وقالت الشركة: "هذا يجعل من الصعب للغاية الانتقال إلى جهاز iPad دون تغييره بطريقة من شأنها أن تسبب مشاكل للمحررين المحترفين الذين يعتمدون على صفحة التحرير في عملهم".

وبسبب ذلك ، ستكتسب صفحة "القص" ميزات جديدة، بما في ذلك "دعم الصوت المحسن وتأطير المفاتيح والتعديلات المنقسمة والمزيد."

لا تتوفر أيضًا مؤثرات Fusion وأدوات Fairlight الصوتية، "لأن رمز البرنامج الخاص بهم لم يتم إعادة تصميمه لجهاز iPad بعد." ومع ذلك تخطط الشركة للعمل على تلك الصفحات وتضمينها في إصدار مستقبلي.

يعد DaVinci Resolve تطبيقًا شائعًا مع محررين محترفين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أدواته القوية لتصحيح الألوان - مما يجعل قائمة Engadget من أفضل تطبيقات التحرير.

بالإضافة إلى ذلك هناك إصدار مجاني قوي من التطبيق وتكلف النسخة المدفوعة 300 دولار فقط ، مع جميع التحديثات المستقبلية مجانًا.