شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يقدم تذكيرات إيجابية لمحاربة الإساءة على الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم إنستجرام بتوسيع جهوده لمحاربة الإساءة، وهذا يشمل التشجيع غير الدقيق للبقاء متحضرًا، حيث تقدم الشركة "رسائل تذكير باللطف" في DM تطلب منك "الحفاظ على إنستجرام مكانًا داعمًا" عندما ترسل رسالة إلى منشئ محتوى.

ربما لن يردع هذا المتصيدون الملتزمون عند وصوله في "الأسابيع المقبلة" ، لكن من الواضح أن الشبكة الاجتماعية تأمل في أن تتوقف مؤقتًا للأشخاص الذين قد يوجهون الإهانات في نوبة من الغضب. سترى مطالبات مماثلة عند الرد على التعليقات التي يحتمل أن تكون مسيئة.

يجب أن تكون المرشحات أيضًا أكثر فائدة. يقوم إنستجرام باختبار طريقة من شأنها تمكين تعليقات Hidden Words وتصفية DM افتراضيًا لحسابات المنشئ حسبما نقل موقع Engadget.

يمكن لجميع المستخدمين استخدام Hidden Words لفحص ردود القصة (سيجلسون في مجلد الطلبات المخفية) ، وستبدأ الشركة قريبًا في تصفية طلبات DM باللغة الإنجليزية التي تتضمن عمليات الاحتيال والبريد العشوائي.

قد يكون من الأسهل أيضًا منع المعتدين المراوغين، علاوة على القدرة الحالية على حظر الحسابات الجديدة التي ينشئها شخص ما تلقائيًا ، يمكنك حظر الحسابات التي يمتلكها المستخدم بالفعل تلقائيًا. لايمكن للمتحرش التبديل إلى حساب بديل ليجعل حياتك بائسة.

تأتي الإضافات في الوقت الذي يواجه فيه إنستجرام ضغوطًا من مجلس الشيوخ والمنظمين في المملكة المتحدة وآخرين للحد من إساءة الاستخدام وانتهاكات الخصوصية ، خاصة بالنسبة للمراهقين.

هذا بالإضافة إلى التداعيات المستمرة من مزاعم المبلغين عن المخالفات فرانسيس هوجن بأن الشركة الأم ميتا تروج عن قصد لمحتوى يثير الغضب.

تظهر مثل هذه التحديثات من الناحية النظرية أن إنستجرام يريد تهدئة الأمور.