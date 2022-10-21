اطلاق iPad الجيل العاشر واطلاق iPad Pro بمعالج M2

iPad الجيل العاشر وiPad Pro الجديد ينطلقان رسميًا، أعلنت Apple في فيديو مدته 9 دقائق نشرته على موقع يوتيوب اطلاق جيل جديد من أجهزتها اللوحية الـiPad والـiPad Pro، الجيل العاشر من أجهزة الأيباد يأتي أخيرًا بالتصميم الجديد المشابه لنسخ الـAir بمعالج جديد عليه، كذلك البرو الذي يأتي بمعالج Apple M2، حتى الآن لا يستطيع الأيباد استغلال الـM1 بكل قوتها فياترى ماذا سيقدم البرو الجديد بهذا المعالج القوي جدًا، سريعًا في هذا الخبر نعرض بعض تفاصيل الأجهزة الجديدة.

iPad الجيل العاشر

تصميم جديد في الأيباد العادي واخيرًا كنا ننتظر اعادة التصميم هذه منذ زمن بعيد، أخيرًا يأتي الجهاز بشاشة Liquid Retina من الحافة للحافة، أخيرًا تهتم ابل بهذا الجهاز، مدخل Type C هذه المرة كذلك لا وجود لمدحل Lightning لكن لا تخف ستضحك بعد قليل على هذا القرار، الكاميرا الأمامية صارت في المنتصف في وضع Landscape لا نعلم لماذا كانت تصر ابل ان تضعها في الأعلى في وضع Portrait فأخيرًا هذا قرار صحيح آخر، الكاميرا Ultrawide بدقة 12MP لا جديد هنا، مع معالج A14 Bionic الذي لازال يقدم أداءًا جبارًا في مختلف الاستعمالات، المضحك هنا يكمن في دعم الجهاز لقلم Apple Pencil الجيل الأول، نعم ذلك الذي كنت تشحنه عن طريق توصيله في مدخل Lightning، فمن اجل شحن القلم قم بشراء Dongle، ولا يوجد دعم للجيل الثاني من القلم مما يجعلني اسأل سؤالًا واحدًا، ماذا؟ فقط هذا هو سؤالي، الأيباد يبدأ سعره من 450 دولار أمريكي وهو أغلى من كل عام ويبدو اني سأتردد في ترشيحه.

iPad Pro بمعالج Apple M2

ابل وجدت ان محرك النفاثات الذي استعملته في أجهزتها العام الماضي يبدو ضعيفًا بعض الشيء فقررت وضع محرك صواريخ، العام القادم سنرى معالجًا كميًا في هذا الجهاز، ايباد برو 2022 هو نفسه ايباد برو 2021 لكن بمعالج Apple M2 كأنه هناك شخص يستطيع منافسة M1 في الأساس، أداء أقوى وانعم بالتأكيد مع تقديم سائر مواصفات العام الماضي بدون اختلاف، مع مميزات جديدة في Apple Pencil وهي ميزة الـHovering فيمكن للشاشة الآن الإحساس بوجود القلم قبل ان يلمسها، مثل تصرف S Pen مع هواتف سامسونج، بالطبع تحدثت Apple هنا عن ميزة Center Stage المميزة على iPadOS 16 وأعلنت عن تطبيقات جديدة قادمة لـiPad ابرزهم DaVinci Resolve، هذا رائع جدًا، سعر الأيباد برو هو نفس سعره العام الماضي 800 دولار أمريكي لأقل نسخة.