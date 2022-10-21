تحميل جوجل كاميرا لهاتف Realme GT Neo2…Realme GT Neo 2 هو من أحدث الهواتف التي أطلقتها ريلمي مؤخرًا، وقد نال إعجاب حقيقيّ لكل من قام بتجربته، وقد قدمنا بالفعل مراجعة لهاتف Realme GT Neo 2 وقمنا بتوضيح كل المميزات وكل العيوب، ومن إحدى العيوب التي تحدثنا عنها هو أن الكاميرا لم تقدم الآداء المتوقع برغم قوة السوفتوير وقوة المعالج الفلاجشيب، وتلك كانت التضحية الوحيدة التي قدمتها الشركة في الهاتف ولكي أكون صريحًا..فلم تكن أيضًا بهذا السوء! وهنا نتحدث عن جوجل كاميرا والذي يقوي ويرفع آداء الكاميرا بشكلٍ قويّ!

أتى Realme GT Neo 2 بكاميرا جيدة، فليست رائعة وليست بهذا السوء، إلا أنه قدمت آداء متوسط، حيث أتى بكاميرا ثلاثية، الأساسية أتت مع 64 ميجابيكسل، و8 ميجا بيكسل للعدسة الواسعة، 2 ميجابيكسل لعدسة تصوير المايكرو، وبشكلٍ عام فقد أتت الكاميرا مصحوبة بعتادٍ قويّ ليدعمها، معالج Snapdragon 870 وسينسور قوي، وسوفتوير ريلمي الغني عن التعريف، إلا أن الكاميرا لم تقدم التكامل المفترض مع كل هذا العتاد – بخلاف أنها قدمت تصوير ليلي رائع بالإعدادات اليدوية! – إلا أنه أظل اتسائل..هل هذا آداء الكاميرا الفعلي؟ أم هناك ما هو أفضل؟

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تحدثنا سابقًا عن جوجل كاميرا، فقد قمنا بالتحدث عن طريقة تحميل جوجل كاميرا لجميع الهواتف، والآن سنتحدث عن جوجل كاميرا لهاتف Realme GT Neo 2، وما هو جوجل كاميرا من الأساس ؟ ما هي فائدته؟

جوجل كاميرا في الأساس تطبيق لهاتف Google pixle، حيث لا يُعلى على هواتف بيسكل في المعالجة في التصوير، وقد قما المبرمجين بتطويره لأن يكون هنالك نسخة لكل هاتف أندرويد، فبعيدًا عن هواتف بيكسل، فهواتف الأندرويد تواجه مشكلة دائمًا في تعزيز آداء الكاميرا وفقًا للعتاد الخاص بها، فلا نحصل على النتائج التي من المفترض أن نحصل عليها من الكاميرات! وذلك لعدم إهتمام الشركات بها بشكلٍ كاف عندما تكون الهواتف في الفئات المتوسطة أو المتوسطة العليا، فإذا قامت الشركة بتوفير كافة المميزات في الهاتف بشكلٍ قويَ! ففي تلك الحال سيتم التضحية بالإهتمام بتوافق الكاميرا مع السوفتوير الخاص بالهاتف وقوة المعالج، وفي تلك الحال ستحتاج إلى تنزيل جوجل كاميرا، وبالتأكيد لن يكون بدون الكونفج الخاص به! فما هي فائدة الكونفج؟

ما هو الكونفج؟ وما هي فائدته؟

عندما تقوم بتثبيت جوجل كاميرا على هاتفك، فعليك أن تعلم أنه بحاجة لما يعزز تكامله مع السوفتوير الخاص بهاتفك لكي يقدم لك أفضل معالجة، فلا يكفي تثبيتك للتطبيق وحسب، بل أنت بحاجة لكونفج خاص بالنسخة التي قمت بتنزيلها – وتحديدًا خاص بنسخة هاتفك – لكي يعزز أداء التصوير والمعالجة والتي يعتمد عليها تباين الألوان والإضاءة ودرجة حرارة اللون، وتلك مهمة الكونفجس الأساسية لجوجل كاميرا على هاتفك، وتأتي بصيغة ملفات XML.

وقد وصلنا أخيرًا للجزء الأهم..فمن خلال الرابط التالي ستتمكن من تحميل تطبيق جوجل كاميرا بالإضافة للكونفجس الخاصة به، والتي يمكنك تجربتها واحد تلو الأخر حتى تتوصل لنسخة الكونفج التي تقدم أفضل تكامل للتطبيق مع هاتفك، وتقدم أفضل آداء للكاميرا.

كل تلك النسخ قد قدمت أداء مختلف نسبيًا عن بعضها، وبرأيي كانت أفضل نسخة هي الأولى LMC 8.4، ولكن يمكنك تجربة كل النسخ حتى تجد النسخة الأكثر استقرارًا بالنسبة لك، باستثناء أنه وجدت أنه بشكلٍ عام فإن التصوير الليلي أفضل في كاميرا الهاتف الأساسية بسبب إمكانية التحكم اليدوي في درجة حرارة اللون، بالإضافة للتحكم في الـ ISO والـ Sutter.

كيفية تثبيت جوجل كاميرا بالكونفج

وتاليًا سأوافيك بطريقة تثبيت التطبيق – ولكل نسخة طريقة تثبيت معينة – فقط تابع الشرح لتتعرف على طرق التثبيت

وأولًا لنعرض مقارنة بين التصوير بكاميرا الهاتف وجوجل كاميرا:

مقارنة بين التصوير بكاميرا الهاتف وبين جوجل كاميرا (أول نسخة بكونفيج Config1)

وتاليًا سنعرض بعض الصور المُلتقطة بهاتف Realme GT Neo2 بكاميرا الهاتف الأساسية وجوجل كاميرا:

تثبيت نسخة LMC 8.4

بعد القيام بتثبيت التطبيق، قم بالدخول على التطبيق لفتح الإعدادات

ثم قم بالدخول على خيار Configs Settings

قم بالضغط على Save settings واكتب الإسم الذي تجده مناسبًا

ثم قم بفتح مدير الملفات خاصتك وقم بنسخ الكونفج الذي قمت بتحميله

ثم قم بفتح التطبيق لتضغط مرتين في المنطقة السوداء بجانب زر الإلتقاط

وبهذا تم تثبيت التطبيق وتفعيل الكونفج الخاص به.

تثبيت نسخة AGC 8.4

قم بالدخول على مدير الملفات الخاص بك/ التحميلات/ ملف AGC 8.4

ثم قم بإنشاء ملف جديد بعنوان configs

ثم قم بنسخ الكونفج داخل هذا الملف الذي انشأته

ثم قم بفتح التطبيق/ الإعدادات/ والضغط على Load Configs

قم بالضغط على Load لتثبيت الكونفج

وبهذا تم تثبيت التطبيق بالكامل.

تثبيت نسخة MTSL 8.3

بعد تثبيت التطبيق، قم بفتحه وفتح الإعدادات الخاصة به

ثم مرر للأسفل لتجد إعداد Config Save

قم بفتح بنسخ ملف الكونفج الذي قم بتحميله إلى مسار ConfigSetting8.3

قم بفتح التطبيق لتفعيل الكونفج بنفس الطريقة التي عرفناها

تثبيت نسخة Wichaya 8.1

قم بفتح مدير الملفات لإنشاء ملف جديد بعنوان gcam

وبهذا يكون قد تم التثبيت بالكامل.

وبداخل هذا الملف قم بإنشاء ملف جديد أيضًا بعنوان Configs8

ثم قم بنقل الكونفج بداخل هذا المسار الذي انشأته (Configs8)

الخطوة الأخيرة المعتادة..قم بفتح التطبيق لتثبيت الكونفج بنفس الطريقة التي عرفناها

وبهذا تكون قد عرفت كيفية تثبيت جميع نسخ جوجل كاميرا على هاتف Realm GT Neo2