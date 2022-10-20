شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب التابع لناسا يلتقط صورة لأعمدة الخلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائى التابع لناسا صورة لأعمدة الخلق الأيقونية، حيث تتشكل نجوم جديدة داخل سحب كثيفة من الغاز والغبار،



صورة التلسكوب

وأشارت الوكالة إلى أن الأعمدة ثلاثية الأبعاد تبدو وكأنها تكوينات صخرية مهيبة، لكنها أكثر قابلية للاختراق. وتتكون هذه الأعمدة من غاز وغبار بينجمى بارد يظهر شبه شفاف فى ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة، حسبما ذكرت موقع وكالة شينخوا.

وقالت ناسا إن المشهد الجديد الذى التقطه تلسكوب جيمس ويب لأعمدة الخلق، التى عُرفت لأول مرة عندما صورها تلسكوب هابل الفضائى التابع لناسا فى عام 1995، سوف تساعد الباحثين على تجديد نماذج تشكل النجوم لديهم من خلال تحديد أعداد أكثر دقة للنجوم التى تشكلت حديثا، بالإضافة إلى كميات الغازات والغبار فى المنطقة.

إن تلسكوب جيمس ويب الفضائى هو المرصد الأول لعلوم الفضاء فى العالم.

ومن المنتظر أن يحل تلسكوب ويب الألغاز فى النظام الشمسي، وينظر إلى ما وراء ذلك إلى عوالم بعيدة حول النجوم الأخرى، ويسبر الهياكل والأصول الغامضة لكوننا ومكاننا فيه، وفقا لما ذكرته وكالة ناسا.

يذكر أن تلسكوب ويب هو برنامج دولى تقوده ناسا مع وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية.