شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مهمة "زوند" على القمر ؟..اعرف تفاصيل آخر رحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الاتحاد السوفيتي المركبة الفضائية Zond 8 في مهمة إلى القمر في مثل هذا اليوم 20 أكتوبر 1970، وكانت هذه آخر مهمة في برنامج زوند Zond، حيث إنه بعد أول ثلاث بعثات من Zond لاستكشاف كوكب الزهرة والمريخ، كانت المهمات التالية عبارة عن مهمات حول القمر حلقت فى مداره قبل العودة إلى الأرض.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه على الرغم من عدم وجود طاقم على متنها ، تم تصميم مركبة الفضاء زوند مع وضع رواد الفضاء في الاعتبار.

كانت مهمات Zond بمثابة رحلات تجريبية لخطط الاتحاد السوفيتي لإرسال رواد فضاء إلى القمر، لكن خطط الرحلات المأهولة لم تؤت ثمارها، وكان هذا جزئيًا لأن الولايات المتحدة قد وضعت بالفعل رواد فضاء على القمر، ولكن أيضًا لأن مهمات Zond كانت تواجه الكثير من المشكلات الفنية.

كما تم اعتبار Zond 8 ناجحًا على الرغم من تعطل نظام التوجيه الخاص بها في طريق العودة إلى الأرض، كانت المركبة الفضائية عائدة إلى الأرض بأمان حيث تساقطت في المحيط الهندي بعد أسبوع من إطلاقها.