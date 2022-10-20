شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تعلن عن نتائج الربع الثالث وربحية السهم تتخطى التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Tesla عن أرباح الربع الثالث من 2022 وكانت النتائج على الربحية السهم 1.05 دولار للسهم مقابل توقعات عند 99 سنتاً للسهم، والايرادات عند 21.45 مليار دولار مقابل توقعات عند 21.96 مليار دولار حسبما نقلت CNBC.

وحققت Tesla أرباحاً صافية للربع الثالث من 2022 بلغت 3.3 مليار دولار، مع ثبات هوامش الربح الإجمالية للسيارات عند 27.9% ، وهو بالضبط ما كان عليه في الربع الثاني من عام 2022، وحققت خلال نفس الفترة من العام الماضي، أرباحاً بقيمة 1.62 مليار دولار.

كما زادت الإيرادات بـ 18.69 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 55% عن العام الماضي، وتراجعت الأسهم بنحو 6% بفعل أنباء انخفاض الإيرادات عن التوقعات.

وذكرت الشركة في وقت سابق أن شحناتها للربع المنتهي في 30 سبتمبر وصلت إلى 343 ألفاً وبلغ إنتاج المركبات 365 ألفاً.

وخلال هذا الربع، واجهت Tesla ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع والطاقة، ومشاكل في شحن السيارات للعملاء، ومع ذلك، حققت الشركة أيضاً رقماً قياسياً في الصين بعد تعليق معظم الإنتاج مؤقتاً في يوليو تموز لإجراء تحسينات للمصانع هناك.

ووفقاً لجمعية سيارات الركاب الصينية، سلمت تيسلا 83.135 سيارة كهربائية صنعت في مصنعها في شنغهاي خلال شهر سبتمبر أيلول، وهو أكبر عدد في شهر واحد منذ افتتاح المصنع في أواخر عام 2019.

تعمل Tesla الآن للوصول إلى مستويات الإنتاج بكامل طاقتها في مصنعين جديدين في ألمانيا وتكساس، وللوفاء بوعد طال انتظاره بجعل سيارات Tesla ذاتية القيادة بدون أجهزة جديدة، فقط تحديثات البرامج.

ووعد ماسك بأن تبدأ Tesla تسليم شاحنات الشركة الكهربائية الثقيلة بالكامل، الشاحنة النصفية، في ديسمبر من هذا العام.

ويهتم المستثمرون من الأفراد والمؤسسات أيضاً بما إذا كان الطلب على سيارات Tesla سيظل مرتفعاً أو ينمو أو يتراجع في بيئة تضخمية وتحديداً في الصين، التي كانت أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية في النصف الأول من عام 2022.

يذكر أن ماسك في خضم عملية استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على منصة Twitter، وهي منصة مهمة للترويج لـ Tesla و SpaceX وخدمة الإنترنت Starlink، بعد قتال في المحكمة للخروج من الصفقة التي اقترحها في البداية ووافق عليها في أبريل 2022.