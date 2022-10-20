شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن مواصفات آيباد الجديد من آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت آبل رسميا عن مواصفات حاسب iPad Pro الذي جهزته بمواصفات تجعله مميزا عن جميع حواسبها اللوحية الأخرى حسبما نقل موقع RT.

وجاء الحاسب بهيكل أنيق من البلاستيك والألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (280.6/214.9/6.4) ملم، وزنه 682 جرام.

وحصل الجهاز على شاشة Liquid Retina XDR mini-LED LCD بمقاس 12.9 بوصة، دقة عرضها (2048/2732) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات HDR10 وDolby Vision لتوفير دقة عالية للفيديوهات والصور.

وحصل الحاسب على لوحة مفاتيح خارجية، كما جهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وبات بالإمكان التحكم بالصور والملفات على شاشة الحاسب باستخدام هذا القلم عن مسافة 12 ملم.

ويعمل الحاسب بنظام iPadOS 16، ومعالج Apple M2، ومعالج رسوميات Apple GPU، وذواكر وصول عشوائي 8 /16 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 جيجابايت، وذواكر 1 و2 تيرابايت.

أما الكاميرا الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (12+10) ميجابيكسل، وفيها مستشعر TOF 3D LiDAR، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 12 ميجابيكسل.

وحصل iPad على منفذ USB Type-C 4، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات Nano-SIM, eSIM للاتصال مع الشبكات الخلوية، وبطارية بسعة 1058 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.