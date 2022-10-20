شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. تعرف على كيفية إخفاء الإعجابات والمشاهدات على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ظهور التكنولوجيا، أصبح مستخدمو انستجرام منشئو المحتوى والمشاهدين، أطلقت منصة مشاركة الصور والفيديو ميزة جديدة في وقت سابق من هذا العام حيث يمكن للمستخدمين إخفاء الإعجابات والمشاهدات على انستجرام.

وهذا يعني أنك لست مضطرًا إلى المرور بنفس القيم الرقمية المذكورة تحت كل مشاركة، سيظهر الآن؛ أسماء بعض المستخدمين و"الآخرين"، حيث تحتاج إلى اتباع هذه الخطوات لتمكين هذا الخيار في حساب انستجرام الخاص بك.

1. قم بتشغيل تطبيق انستجرام، توجه نحو قسم ملفك الشخصي واضغط على أيقونة على شكل همبرغر من الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك.

2. الآن ، اضغط على خيار "الخصوصية".

3. اضغط على "المشاركات".

4. ضمن قسم الإعجابات والمشاهدات، ستجد مفتاح تبديل نصه، "إخفاء الإعجابات وعرض العدد"، قم بتمكين التبديل.

ووفقًا لبيان صادر عن انستجرام، أطلقت منصة التواصل الاجتماعي هذه الميزة "لتقليل الضغط على تجربة الأشخاص" على انستجرام، وهناك أشخاص على انستجرام قاموا ببناء حياتهم المهنية بالكامل على المنصة، من ناحية أخرى، هناك مستخدمون / أشباح بالكاد ينشرون.

وبعد تجربة ميزة إخفاء الإعجابات، قال انستجرام إنها مفيدة للبعض ومزعجة للآخرين، كما أعلن انستجرام مؤخرًا أنه يختبر طريقتين جديدتين لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في خلاصتهم. يقول المطورون في انستجرام إنهم يختبرون القدرة على تمييز منشورات متعددة في Explore على أنها غير مهتمة، يهدف إلى إخفاء تلك المنشورات على الفور والامتناع عن عرض محتوى مشابه للمستخدمين في المستقبل.