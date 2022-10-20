شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحصل على مميزات يوتيوب الجديدة قبل الآخرين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل يوتيوب المملوك لشركة جوجل دائمًا على ميزات جديدة، ومن الشائع جدًا أن يتم طرح هذه الميزات أولاً لمجموعة صغيرة من المستخدمين ثم إصدارها للجماهير، حيث أن الميزات مثل فصول الفيديو ووضع الصورة في الصورة هي بعض من هذه الميزات التي تم اختبارها بشكل تجريبي من قبل عدد قليل من المستخدمين، ويمكنك أيضًا أن تصبح جزءًا من المجموعة التي تختبر هذه الميزات التجريبية.



ما هي ميزات يوتيوب التجريبية؟ وفيما يلي كيف يمكنك اختبار الميزات التجريبية. إنها عملية بسيطة جدًا ولكن يجب أن تكون مشتركًا في يوتيوب Premium.ما هي ميزات يوتيوب التجريبية؟ بعبارات أبسط، يمكن تعريف الميزة التجريبية في يوتيوب على أنها ميزة يتم نشرها لمجموعة صغيرة لاختبار وقياس كيفية تفاعل المستخدمين معها وعلى أساس التعليقات، يتم إجراء التحسينات، تتضمن هذه الميزات البحث ومشاركة مقاطع الفيديو والإعلانات وغيرها.

إنه اختبار تجريبي لميزة إلى حد كبير، ومع ذلك، قد يكون الاختلاف هو أنه قد لا يكون هناك العديد من الإصدارات التجريبية كما يحدث في عملية الاختبار التجريبية الفعلية، تسمح منصة بث الفيديو أيضًا باختبار هذه الميزات التجريبية لفترة محدودة.

ويوضح يوتيوب "نحن دائمًا نجرب طرقًا لمساعدتك في العثور بسهولة أكبر على مقاطع الفيديو التي تهمك ومشاهدتها ومشاركتها، من وقت لآخر، قد تلاحظ بعض هذه التغييرات، سننظر في طرح الميزات على نطاق أوسع بناءً على تعليقاتك من هذه التجارب ".

كيفية المشاركة في اختبار الميزة التجريبية

الخطوة الأولى للمشاركة هي تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك وشراء قسط. هذه التجارب متاحة فقط لأعضاء Premium وبعضها متاح فقط لفترة محدودة.

- ستحتاج إلى عضوية نشطة في يوتيوب Premium للمشاركة في التجارب.

-عندما تكون مشتركًا في يوتيوب، سترى أحيانًا لافتة تدعوك لاختبار ميزة ما، إذا كنت ترغب في تجربته، فانقر فوق جربه.

- يمكنك أيضًا اختيار اختبار ميزة تجريبي، افتح الإعدادات من خلال النقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، ثم انقر على "مزاياك المميزة" وانتقل لأسفل إلى "تجربة الميزات التجريبية الجديدة".

- استخدم الميزة لبعض الوقت وقدم ملاحظاتك، ويمكنك أيضًا الانضمام إلى الدراسات البحثية لتقديم المزيد من الملاحظات أو اختيار عدم تجربة ميزة على الإطلاق.

- إذا اخترت المضي قدمًا، فسيرسل يوتيوب أيضًا رسائل تذكير لإرسال التعليقات ، خاصة عندما تقترب التجربة من نهايتها.

- إذا كنت تريد ترك تجربة، فحدد زر إيقاف التشغيل بجوار التجربة. لا يمكن إيقاف تشغيل التجارب إلا عندما تكون عضوًا في Premium.

- ستختفي الميزة التجريبية تلقائيًا في تاريخ الانتهاء المحدد سواء كنت قد أرسلت ملاحظاتك أم لا.

- يقول يوتيوب أنه إذا كانت الدراسة (بناءً على تعليقاتك) مناسبة لملفك الشخصي، فسيتم تقديم استبيان متابعة لك، بعد الانتهاء من الدراسة الكاملة، ستتلقى بطاقة هدايا كرمز شكر على وقتك.

- قد تكون هناك أوقات لا تتوفر فيها ميزات تجريبية للاختبار، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لن يتم نشر جميع التجارب في نهاية المطاف.