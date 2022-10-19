شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوبى تكشف عن ميزات وتحديثات جديدة لبرنامج Photoshop وأدوات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أدوبي عن عدد كبير من الميزات والتحديثات الجديدة لتطبيقات Creative Cloud الخاصة بها في أدوبي MAX 2022، وفيما يلي بعض النقاط البارزة في الإعلان:





-فوتوشوب CCتكتشف أداة تحديد العناصر في الصور وستتعرف الآن على العديد من العناصر والمناطق المعقدة مثل المباني والمياه والسماء والنباتات والجبال والأرصفة وما إلى ذلك بدقة أعلى.





-ضغطة واحدة للحذف والتعبئةإنها ميزة جديدة تجمع بين ميزات أداة تحديد العناصر والتعبئة المدركة للمحتوى وأمر التعبئة Shift-Delete لإزالة كائن من الصورة بالكامل، حيث يتعين على المستخدمين تحديد المنطقة التي يريدون إزالتها بالنقر ثم الضغط على Shift + Delete، وسوف يملأ Content-Aware Fill المنطقة التي تمت إزالتها.





- فلاتر استعادة الصوريأتي مرشح استعادة الصور الجديد في المرشحات العصبية في Photoshop: يستخدم التعلم الآلي لإزالة الخدوش والأضرار الأخرى التي تلحق بالصور الفوتوغرافية القديمة وتحسينها.







- فوتوشوب لجهاز iPad - فوتوشوب لجهاز iPad تأتي أداة إزالة الخلفية بنقرة واحدة وتحسينات أخرى على أداة Select Subject for Portraits، ويوفر "إزالة الخلفية" الوقت باستخدام تقنية Select Subject لعزل الموضوع الرئيسي سريعًا عن الخلفية وتطبيق قناع طبقة تلقائيًا.

- تحسينات الأدلة"توفر تحسينات الأدلة وظائف إرشادية إضافية على مستوى المستند لتخصيص وتبسيط العمل اليومي في Photoshop، حيث تتضمن تحسينات الأدلة إضافة القدرة على تخصيص الأدلة وتلوينها، وتحرير خصائص الدليل، وإرشادات الوصول عبر اختصارات لوحة المفاتيح الجديدة، واستخدام خيارات الدليل التي يمكن الوصول إليها مع قائمة سياق النقر بزر الماوس الأيمن الجديدة، كما يمكنك الآن أيضًا حذف الأدلة باستخدام مفتاح الحذف، بالإضافة إلى التحديد المتعدد لتعديل الأدلة ونقلها ".

ويتيح لك ذلك التقاط الموضوع ووضعه ضمن صور أخرى واستبدال الخلفيات بمشاهد أخرى والمزيد، وباستخدام نقرة واحدة فقط ، حدد العنصر الأبرز في الصورة - الأشخاص والحيوانات والمركبات والألعاب وغير ذلك - وقم بإزالة الخلفية. ".