شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد نزاع ضد الاحتكار.. Meta تقبل حكم المملكة المتحدة لبيع Giphy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجبرت هيئة تنظيم المنافسة البريطانية شركة ميتا مالك فيسبوك على بيع منصة الصور المتحركة Giphy بعد أن أيدت محكمة رأيها بأن عملية الاستحواذ قد تضر بمنافسيها وتزيل منافسًا محتملاً فى مجال الإعلانات.

وقالت ميتا إنها ستقبل أمر هيئة المنافسة والأسواق (CMA) بإلغاء صفقة 2020، وقال متحدث باسم ميتا في بيان "نشعر بخيبة أمل من قرار هيئة أسواق المال لكننا نقبل حكم اليوم باعتباره الكلمة الأخيرة في هذا الشأن"، "سنعمل بشكل وثيق مع هيئة أسواق المال على تصفية Giphy."

وكان الحكم هو المرة الأولى التي يجبر فيها المنظم عملاق التكنولوجيا الأمريكي على بيع شركة تم الاستحواذ عليها بالفعل، ويشير إلى عزم جديد على التدقيق في الصفقات الرقمية، وكان المنظمون في جميع أنحاء العالم سباقين بشكل متزايد في كبح جماح الشركات الكبرى.

ورفعت هيئات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، في وقت سابق من شهر أكتوبر، دعوى قضائية ضد استحواذ Meta على شركة تصنيع محتوى الواقع الافتراضي داخل Unlimited Inc ، قائلة إنها ستعمل على "إنشاء احتكار" في السوق لتطبيقات اللياقة البدنية المخصصة للواقع الافتراضي.

وكان الاتحاد الأوروبي في طليعة هذه المعركة ضد عمالقة التكنولوجيا ، ووضع قواعد بارزة لمكافحة الاحتكار والخصوصية وغرامات بمليارات الدولارات لفرض تغييرات في نماذج أعمالهم، وكانت هيئة التنظيم البريطانية قد حظرت صفقة Giphy ، التي تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار، في نوفمبر 2021 بسبب مخاوف من أن Meta قد ترفض أو تحد من وصول المنافسين مثل Snapchat و Twitter إلى Giphy GIFs.

كما كانت قلقة أيضًا بشأن فقدان منافس محتمل في عرض الإعلانات، على الرغم من عدم وجود Giphy في القطاع في بريطانيا، ولاحظت CMA أن مستخدمي المملكة المتحدة يبحثون عن مليار صورة GIF شهريًا على Giphy، وأن 73 ٪ من الوقت الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي كان على Meta Facebook وInstagram وWhatsApp.

واستأنف ميتا الحكم، لكن المحكمة أيدت قرار هيئة أسواق المال على خمسة من ستة أسباب في يونيو، وقالت هيئة أسواق المال إنها نظرت في الطلبات الجديدة المقدمة من ميتا وجيفي وأدلة إضافية منذ الاستئناف ، لكنها لم تغير رأيها.

قال ستيوارت ماكينتوش، رئيس مجموعة تحقيق مستقلة: "ستقلل هذه الصفقة بشكل كبير من المنافسة في سوقين".

وقال"لقد أدى ذلك بالفعل إلى إزالة منافس محتمل في سوق الإعلانات المصوّرة في المملكة المتحدة ، مع منح Meta أيضًا القدرة على زيادة قوتها السوقية الكبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي"، وأضاف أن "الطريقة الوحيدة التي يمكن بها معالجة ذلك هي بيع Giphy".