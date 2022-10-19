شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. Google TV يضيف مميزات جديدة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في طرح بعض الميزات الجديدة لعملاء Google TV المرتبطة بملفات تعريف الأطفال على النظام الأساسي، حيث من المتوقع أن يصل هذا التحديث الجديد إلى جميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة وسيشمل العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك - توصيات الشاشة الرئيسية وقوائم المراقبة التي يديرها الوالدان وتطبيق Family Link المعاد تصميمه والاستخدام الخاضع للإشراف لتطبيق YouTube الرئيسى.

وتم تقديم ملف تعريف الأطفال على منصة Google TV فى عام 2021 ويهدف إلى تزويد المشاهدين الصغار ببوابة منفصلة مصممة لعرض المحتوى المناسب للعمر فقط.

الميزات جديدة ستسمح قوائم المراقبة المُدارة للآباء بإضافة أفلام وعروض تلفزيونية إلى قائمة المشاهدة التي ستظهر على الشاشة الرئيسية لملف تعريف الأطفال على Google TV، كما أن عملية إضافة المحتوى إلى ملف تعريف الأطفال سهلة للغاية.

ويجب على الآباء تحديد فيلم أو برنامج تلفزيوني والضغط على زر قائمة المشاهدة، وبعد ذلك، يتعين عليهم اختيار ملف تعريف الطفل لإضافة المحتوى إليه، وسيساعد هذا المشاهدين الصغار على الانتقال من مقطع فيديو إلى آخر (وفقًا لاختيارات والديهم).

وعلى عكس حسابات البالغين، تستخدم الشاشة الرئيسية لملفات تعريف الأطفال على Google TV لعرض العديد من تطبيقات البث الملائمة للأطفال، ومع هذا التغيير الجديد، سيقدم Google TV أيضًا توصيات لمحتوى معين مباشرة على الشاشة الرئيسية لملفات تعريف الأطفال.

وتوضح جوجل أن هذه التوصيات "تستند إلى التطبيقات التي أضفتها وإعدادات التصنيف التي قمت بتعيينها"، وتدعي الشركة أيضًا أن إخفاء أي شيء لا تريده أن يظهر على الشاشة الرئيسية سيصبح أسهل مع هذا التغيير.

وسيدعم Google TV الآن أيضًا تجربة YouTube الخاضعة للإشراف والتي ستساعد الأطفال الأكبر سنًا على الانتقال بأمان من تطبيق YouTube Kids، وستسمح هذه التجربة الجديدة للآباء بتعديل الميزات التي يمكن لأطفالهم استخدامها، وسيسمح لهم أيضًا بحظر القنوات وإدارة عناصر تحكم إضافية من خلال تطبيق YouTube للموبايل.

وبصرف النظر عن هذه الميزات الجديدة المتعلقة بالأطفال، قدمت Google أيضًا تطبيق Family Link المعاد تصميمه، وسيساعد الإصدار الجديد من التطبيق المستخدمين في العثور بسرعة على الأدوات والميزات الأكثر استخدامًا، ويحتوي هذا الإصدار أيضًا على علامة تبويب "اللمحات" التي "تعرض لقطة لاستخدام طفلك للتطبيقات ووقت الشاشة والتطبيقات المثبتة مؤخرًا".