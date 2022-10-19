شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موزيلا تكشف عن ميزات جديدة لمتصفح Firefox .. أعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت موزيلا ميزات جديدة لمتصفح Firefox، حيث يتضمن ذلك زر اختصار جديد للتصفح الخاص، ويمكن تثبيت زر الاختصار الجديد على سطح المكتب للوصول إلى وضع التصفح الخاص بسرعة، ويوجد شعار جديد لمظهر عصري وقد تم تحديثه بحيث يتم تعيين وضع التصفح الخاص الآن افتراضيًا على المظهر الداكن، مما يسهل على المستخدمين معرفة أن الوضع نشط.





Firefox Viewوقال موزيلا في إحدى المشاركات :"لقد أنشأنا Firefox View لمساعدة المستخدمين على التنقل عبر الإنترنت اليوم، لإطلاق Firefox View ، سترى ما يصل إلى 25 علامة تبويب مغلقة مؤخرًا داخل كل نافذة لجهاز سطح المكتب، وبعد مزامنة أجهزتك المحمولة ، سترى آخر ثلاث علامات تبويب نشطة فتحتها على أجهزتك الأخرى ".

وبالنسبة إلى Firefox View، أضافت موزيلا لونًا جديدًا مستوحى من مجموعة الأصوات المستقلة، وتم إطلاق Firefox Colourways العام الماضي، فيما تم إطلاق نسخة محمولة بخلفيات شاشة في شهر مارس، والآن ، أصدرت موزيلا أحدث إصدار محدود من مجموعة Colorways والخلفيات المستوحاة من الأصوات المستقلة.

كذلك فباستخدام محرر PDF ، يمكنك الكتابة مباشرة داخل ملفات PDF، وبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل macOS 10.15 والإصدارات الأحدث، تتيح لك ميزة التعرف على النص نسخ النص فقط من صورة بحيث يمكنك مشاركته وتخزينه دون الحاجة إلى إعادة كتابته يدويًا، كما أن ميزة التعرف على النص متوافقة أيضًا مع VoiceOver، قارئ الشاشة المدمج في macOS.