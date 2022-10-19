يُرى في مصر.. كسوف الشمس يضرب الكرة الأرضية.. ومعهد الفلك يعلن موعده وتفاصيله

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل الكسوف الجزئي للشمس يوم الثلاثاء المقبل، والذي يمكن رؤيته بالقاهرة في الساعة 12 ظهراً تقريباً، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر للعام الهجري الحالي 1444.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان: "يستغرق كسوف الشمس 4 ساعات و4 دقائق، حيث يبدأ فى الساعة الـ 10 و58 دقيقة و10 ثوان ككسوف شبه ظلي، ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة حتى نهايته ككسوف شبه ظلي فى الساعة الـ 3 ودقيقتين، و8 ثوان".

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية: "يمكن رؤية الكسوف الجزئي في شمال شرق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وجزر الأورال وغرب سيبيريا وغرب آسيا".

وتابع المعهد الفلكي: "يتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي فى سهل غرب سيبيريا بـ روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك، ويغطى قرص القمر حوالى 86% من قرص الشمس".

يرى في القاهرة

استكمل المعهد القومي للبحوث: "يرى فى القاهرة مرحلة الكسوف الجزئي فى تمام الساعة 12 ظهرا تقريبا، وتكون ذروة الكسوف الجزئى فى القاهرة فى تمام الساعة الواحدة و9 دقائق ظهرا، ويغطى القمر حوالى 37.3% من قرص الشمس".

وأوضح المعهد القومي: "ينتهى الكسوف الجزئى فى الساعة الثانية و16دقيقة، ويستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته فى القاهرة وحتى نهايته ساعتين و16 دقيقة، وذلك وفق جدول مواعيد حدوث الكسوف فى المدن المصرية".