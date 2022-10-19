شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تُطلق تلفزيون Apple TV الجديد بدقة 4K.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن الجيل التالي من Apple TV 4K حيث يتم تشغيله بواسطة معالج A15 Bionic الذي تدعي أبل أنه يحسن الأداء العام وفك تشفير الفيديو ومعالجة الصوت، ويأتي الجهاز في طرازين: Wi-Fi فقط و Wi-Fi + Ethernet جنبًا إلى جنب مع Siri Remote.





سعر Apple TV 4K يمكن للعملاء طلب Apple TV 4K الجديد مع Siri Remote اليوم بسعر يبدأ من 129 دولارًا أمريكيًا ، مع توفره ابتداءً من يوم الجمعة ، 4 نوفمبر.





مواصفات Apple TV 4Kيتم تشغيل Apple TV 4K بواسطة معالج A15 Bionic، وتقول أبل إن أداء وحدة المعالجة المركزية أصبح الآن أسرع بنسبة تصل إلى 50٪ من الجيل السابق ويوفر استجابة أكبر وتنقلًا أسرع ورسومًا متحركة لواجهة مستخدم أكثر سلاسة، وأصبح أداء وحدة معالجة الرسومات الآن أسرع بنسبة تصل إلى 30 في المائة مقارنة بالجيل السابق للحصول على طريقة لعب أكثر سلاسة ، كما تدعي شركة Apple.

ويأتي Apple TV 4K الآن مزودًا بدعم HDR10 + (النطاق الديناميكي العالي) جنبًا إلى جنب مع Dolby Vision، كما أنه يدعم الصوت المحيطي Dolby Atmos أو Dolby Digital 7.1 أو Dolby Digital 5.1 للحصول على صوت غامر. على تطبيق Apple TV ، يمكن للعملاء الوصول إلى المحتوى من كتالوج يضم أكثر من 100000 فيلم ومسلسل يمكن شراؤها أو استئجارها.

ويحتوي Siri Remote على لوحة نقر تعمل باللمس لسهولة التنقل في tvOS. تقول Apple إن Apple TV 4K يقدم تكاملاً سلسًا مع أجهزة وبرامج وخدمات Apple الأخرى.





تلفزيون آبل 4K: tvOSيقوم Apple TV بتشغيل tvOS 16 ، والذي يتضمن تحديثات لـ Siri "ستسهل على العملاء استخدام صوتهم للتحكم في Apple TV والتفاعل مع النتائج"، و يقول صانع iPhone أن Siri على Apple TV يتميز بإعادة تصميم كاملة وسيكون قادرًا على التعرف على صوت كل مستخدم ، حتى يتمكنوا من الوصول بسهولة إلى أفلامهم وعروضهم وموسيقاهم وألعابهم وتطبيقاتهم والمتابعة من حيث توقفوا. يمكنك أن تسأل "ماذا يجب أن أشاهد؟" وسيقدم Siri توصيات مخصصة للمستخدمين.