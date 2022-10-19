شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تكشف رسميا عن iPad Pro جديد بمعالج M2 .. السعر والمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل رسميا عن جهاز iPad Pro جديد كليًا بمعالج M2، حيث يوفر iPad Pro الجديد نظامًا صوتيًا بأربع مكبرات صوت وتجربة Apple Pencil أفضل وغير ذلك الكثير.

Apple iPad Pro: السعر والتوافر يأتي iPad Pro الجديد في شكلين مختلفين للعرض - 11 بوصة و 12.9 بوصة، وسيتوفر iPad Pro الجديد مقاس 11 بوصة و 12.9 بوصة باللونين الفضي والرمادي الفلكي مع متغيرات تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت و 2 تيرابايت.

ويظل السعر أيضًا مطابقًا للجيل السابق ، حيث يبدأ طراز 11 بوصة بسعر 799 دولارًا لطراز Wi-Fi و 999 دولارًا لطراز LTE، فيما يبدأ سعر نسخة 12.9 بوصة من 1099 دولارًا وتبدأ طرز LTE من 1299 دولارًا، وسيتم طرحها للبيع الأربعاء 26 أكتوبر.

ولعل أكبر تغيير هنا هو التبديل إلى معالجات M2 SoC الجديد، هذه الشريحة الجديدة ، الموجودة أيضًا في 2022 MacBook Air و 13 بوصة MacBook Pro ، تتميز بوحدة معالجة مركزية 8 أنوية (4x نوى أداء + 4x نوى كفاءة) و GPU 10 نواة ، إلى جانب محرك Neural Engine 16 نواة للآلة التعلم وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وتدعي شركة Apple أن عرض النطاق الترددي للذاكرة يبلغ 100 ميجابايت / ثانية.

وتدعي Apple أن معالج M2 يتمتع بأداء رسومات أسرع بنسبة 35٪، وأداء أفضل للتعلم الآلي بنسبة 40٪، ونطاق ترددي أكبر للذاكرة بنسبة 50٪ مقارنةً بمعالج M1 على الجيل السابق من iPad Pro.

ومع شاشة تعمل باللمس محدثة وiPadOS 16 ، تدعم طرز iPad Pro الجديدة أيضًا التحويم مع الجيل الثاني من Apple Pencil، حيث تم الآن الكشف عن القلم حتى 12 مم فوق الشاشة ، مما يمكنه من تمكين وظائف إضافية داخل التطبيقات، ستكون هذه الوظيفة متاحة في تطبيقات الطرف الأول وكذلك في تطبيقات الطرف الثالث.

وتتميز طرز iPad Pro الجديدة باتصال لاسلكي محسّن على شكل Wi-Fi 6E، والذي يوفر تنزيلات تصل إلى 2.4 جيجابت في الثانية، أي أسرع مرتين من الطرز السابقة، ويوجد أيضًا دعم محدث لـ Bluetooth 5.3 واتصال 5G على طرز LTE.

أخيرًا ، مكّن M2 الجديد ميزات الكاميرا المحسّنة على iPad Pro، على الرغم من أن جهاز الكاميرا نفسه لم يتغير، ويتيح برنامج تشفير ProRes الجديد لموديلات iPad Pro الآن تسجيل مقاطع الفيديو مباشرةً في برنامج ترميز ProRes عالي الجودة من Apple وتحويلها إلى ما يصل إلى 3 مرات أسرع. تشهد وظيفة الكاميرا الثابتة أيضًا ترقية من Smart HDR 3 إلى Smart HDR 4.