شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح إصدار محسن من ميزة "النسخ واللصق" فى تحديث iOS 16.1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة آبل نظام التشغيل iOS 16 الشهر الماضي، وبعد فترة وجيزة من التحديث إلى أحدث إصدارات iOS ، اشتكى بعض المستخدمين من أن هواتفهم تطلب منهم باستمرار الإذن عندما حاولوا لصق شيء ما في أحد التطبيقات.

وكان هذا بسبب ميزة أمان في iOS 16 تم تصميمها بحيث لا يتم تسريب أي معلومات حساسة عن طريق الخطأ، ومع ذلك ، ورد أن الميزة أزعجت المستخدمين، حيث قامت أبل بإصلاح المشكلة في تحديث iOS 16.0.2 ويبدو أن iOS 16.1 سيوفر نسخة منقحة من الميزة.

وتطلب ميزة إذن لصق الحافظة في iOS 16 من المستخدمين موافقتهم عندما يحاول أحد التطبيقات الوصول إلى الحافظة، وقد تم تصميمه كميزة أمان لجعل مستخدمي iOS 16 يدركون أن المحتوى الذي يحاولون لصقه قد يخزن معلومات حساسة، ومع ذلك ، يبدو أن المستخدمين انزعجوا من النافذة المنبثقة المتكررة للإذن في كل مرة حاولوا فيها لصق نص من تطبيق آخر.

وأشارت التقارير إلى أن أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة أبل اعترف بالمشكلة وقال إنه لم يكن من المفترض أن تتصرف الميزة بهذه الطريقة، أصدرت الشركة إصلاحات الأخطاء في تحديث iOS 16.0.2.





ما الجديد في iOS 16.1يوفر iOS 16.1 إصدارًا مُحسَّنًا من ميزة لصق الحافظة، ووفقًا لـ Macrumors ، في التكرار الجديد ، "تظهر قائمة جديدة" لصق من تطبيقات أخرى "للتطبيقات التي طلبت مسبقًا إذنًا للصق المحتوى من تطبيق آخر،" يمكن الوصول إلى القائمة في تطبيق الإعدادات> [اسم التطبيق]> لصق من تطبيقات أخرى.





تقدم القائمة ثلاثة خيارات:اسأل: سيؤدي هذا إلى إجبار التطبيق على الاستمرار في طلب الإذن للصق المحتوى من التطبيقات الأخرى.

رفض: لن يُسمح للتطبيق بلصق محتوى من تطبيقات أخرى.

سماح: يمكن للتطبيق لصق محتوى من تطبيقات أخرى دون طلب الإذن مرة أخرى.

ويمنح هذا بشكل أساسي المستخدمين تحكمًا دقيقًا في ميزة الأمان هذه ويجعلها أقل إزعاجًا في نفس الوقت. iOS 16.1 في مرحلة تجريبية حاليًا ومن المتوقع أن يصل إلى أجهزة iPhone في وقت لاحق من هذا الشهر.