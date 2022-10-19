ما الفرق بين الروم والريكفري والروت؟..تكملة لسلسلة المقالات التي تحدثنا فيها عن الريكفري المعدل وعن الروت، وكانت سلسلة غنية بالمعلومات التي أفادت كل من قرأ بهدف تعلم عمل الروت، وفي المقام الأول تعلم تثبيت الريكفري المعدل TWRP، قمنا بتوضيح تلك المواضيع بشكلها التفصيلي، ونتمنى أن تكون الإفادة قد تم تحقيقها على أكمل وجه، وفي هذا المقال نتحدث عن الفرق الفعلي بين الروم والريكفري والروت لمن أراد أن يعرف، وتأكيدًا للمعلومة لمن عرفها سلفًا، تابع المقال لتتعرف على المزيد!

نظام الأندرويد هو نظام مفتوح المصدر بالنسبة للمطورين والمحترفين منهم على وجه الخصوص، حيث تمت إضافة الكثير في هذا المجال منذ زمن وحتى هذا الوقت، وعلى مدار تلك السنوات ظهر ما يسمى بالروت، والذي كان يستخدمه الشباب في وقتٍ ما لأن يستخدموا تطبيقات الإختراق غالبًا! وكان فهم الروت مقتصر فقط على الإختراقات، ولكنه له أبعاد أخرى مميزة، ويلزمك لأن تقوم بتثبيت الروت على هاتفك الأندرويد، أن تقوم بتثبيت ريكفري معدل، وتحديدًا ريكفري TWRP، والذي من خلاله يمكنك تثبيت الروت، ويمكنك أيضًا تثبيت روم جديدة بمميزات إضافية وتخصيصات جديدة لهاتفك غير الروم الأساسية التي يأتي بها من الشركة المصنعة.

إذًا..ماذا يعني تحديدًا كلًا من هذه المصطلحات؟ أهو بالأمر الجلل؟ أم هو بحاجة فقط لأن تتوقف قليلًا لتقرأ بضع السطور..لتتفهم الأمر بأكلمه؟

الفرق بين الريكفري والروت والروم لهواتف الأندرويد

وسنتناول كل مصطلح منهم على حدى لتوضيح كل ما يفترض أن تعرفه.

الريكفري

الريكفري هو قائمة كاملة تحتوي على أدوات وإعدادات تخص النظام، أو هو لوحة تحكم.. تخص الأجزاء الأساسية من النظام والتي تتحكم تمامًا في العمليات الهامة التي يمكن أن تقوم بها لجهازك، مثل عمل reset (مسح كل محتويات الهاتف لتبدأ كل شيء من جديد)، أو مسح ملفات التخزين المؤقت أو الكاش، والتي تكون مخزنة تبعًا للتطبيقات التي على الهاتف، بشكلٍ عام فقد عرفنا الريكفري على أنه قائمة هامة للهاتف، يمكن من خلالها عمل ما سبق ذكره.

الريكفري المعدل

الريكفري المعدل لا يختلف بمعناه الحقيقيّ عن الريكفري الأساسي للجهاز، ولكنه فقط يأتي بأدوات إضافية وتحكم أوسع، فلا يكتفي الأمر على ما تم ذكره بخصوص الريكفري الأساسي، بل يمكن أيضًا أن تحتفظ بنسخة احتياطية للجهاز وذلك من خلال وضع الريكفري حينئذٍ! وأن تسترجعها مرة أخرى أيضًا، وأشياء أخرى، وفي السابق قد تحدثنا عن ريكفري TWRP وهو أفضل أنواع الريكفري، بالإضافة إلى أنه توجد بدائل لريكفري TWRP، فما هو ريكفري TWRP وما هي البدائل؟

ريكفري TWRP

ويعد TWRP اختصار لـProject TeamWin Recoveryوهو ما تحدثنا عنه سابقًا ويفضله غالبية المستخدمين، حيث يعد في حد ذاته أفضل الأنواع من بين أنواع الريكفري المعدلة، يغنيك عن العديد من المشاكل التي قد تحدث أثناء تنصيب الريكفري المعدل، ويأتي بشاشة قابلة للمس حيث يعد أول ريكفري معدل جاء داعمًا للأجهزة ليعمل باللمس، كما يتميز بواجهة مبسطة وغير معقدة وبها العديد من الأدوات التي يمكنك من خلالها التحكم في هاتفك وإضافة الرومات وتثبيت الروت، بالإضافة لنفس الإعدادات التي سبق ذكرها في CWM، بالإضافة لوجود مدير ملفات وموجه للأوامر، وتقسيم كارت الذاكرة، وخيار ADB Sideload.

ريكفري OrangeFox

هو من أفضل البدائل لريكفري TWRP، ويتميز ريكفري OrangeFox بالعديد من المميزات التي يمكنها أن تجعله من أفضل البدائل لريكفري TWRP، وذلك لأنه يمتاز بأنه أولًا مفتوح المصدر بشكلٍ كليّ/ وتم تصميمه بواسطة لغة التصميم Material Design 2 وهي من الأحدث لدى جوجل/ ويتم تحديثه على استمرار حيث يتم الإهتمام به من قبل مطوريه/ يتوفر به العديد من خيارات التخصيصات لهاتفك/ بالإضافة إلى أنه يدعم أغلب أجهزة الأندرويد.

ريكفري Sky hock

وهو من البدائل المميزة لريكفري TWRP، حيث تم تصميمه بواسطة لغة تصميم Material Design 2 ليكون موازيًا لأحدث تصميم لريكفري TWRP، يأتي بواجهة مميزة بالعديد من الخيارات المتوفرة، وأتى بميزات إضافية مثل قسم السمات/ وأداة تمكين Camera2api والتي تعزز أداء الكاميرا لديك وذلك مباشرة من لوحة التحكم/ بالإضافة إلى إمكانية حماية كلمة السر الخاصة بك/ وإمكانية تخصيص شريط الحالة/ وإعادة تصميم واجهة القفل الخاصة بهاتفك..والمزيد من المميزات.

الروت – Root

ومن باب العلم بالشيء..فإن نظام Android أتي مبنيًّا في الأساس على نواة نظام لينكس، والمعروف عن نظام لينكس هو شيء..وهو أنه نظام مفتوح المصدر، ولذلك فقد أتى نظام أندرويد مفتوح المصدر وذلك مابدأ فكرة الروت والتعديل على النظام من الأساس.

ما هي فكرة الروت؟

ففكرة الروت تتشكل في أنه يُمكنك من التعديل على النظام بشكلٍ حر ومتوسع، وإضافة التخصيصات والمميزات التي تود أن تقوم بتجربة استخدامها على هاتفك، وكل ذلك يدعى بصلاحيات الـ Super User، والتي تعني بأنك حينئذٍ لست مستخدم عادي، بل خرجت من طور التقييد بما قدمه النظام لك لتكون حرًا تبعًا للتخصيصات والمميزات التي تود إضافتها بنفسك، وتحديدًا إذا لم تكن من مستخدمي هواتف بيكسل، أو الهواتف المبنية على الأندرويد الخام تحديدًا وبها العديد من التخصيصات والمميزات الهامة كواجهة أو كـ روم هواتف بيكسل التابعة لشركة جوجل.

ما هي مميزات الروت؟

تتشكل مميزات الروت في فكرته من الأساس! حيث يمتاز بأنه يُمَكنك من تنصيب الرومات على هاتفك، وتثبيت التطبيقات التي تتطلب نظام مروّت للحصول على تجربتها بشكلٍ متكامل، كما يمكن إجراء العديد من التعديلات على نظام هاتفك، كحذف تطبيقات النظام، أو تنصيب تطبيقات قمت بتنزيلها كتطبيقات ضمن تطبيقات النظام وذلك من خلال مديول مخصص تتم إضافته، والعديد من المديولات الأخرى التي تقدم كلًا منها خدمة مختلفة وإضافة مختلفة، بالإضافة للتحكم في مساحة التخزين.

ما هي عيوب الروت؟

وتتمثل عيوب الروت في العديد من النقاط، ومنها الضمان! فالهاتف يأتي بضمان من الشركة المصنعة ضد عيوب الصناعة وضد الأخطاء التي قد تحدث في نظام الهاتف من تلقاء نفسها، وعندما تطبق الروت على هاتفك فإنه يقوم بإلغاء صلاحية الضمان الخاص بهاتفك/ احتمالية اختراق الهاتف أو تعرضه للفيروسات؛ فمهما كان مستوى نظام الأمان أثناء عمل الروت، فهو ضعيف جدًا مقارنة بمستوى الأمان في حالة كون الهاتف بحالته الطبيعية دون المساس بها بتثبيت الروت على هاتفك.

كيف يمكن تنصيب الروت على هواتف الأندرويد؟

وقد تحدثنا سابقًا عن هذا الموضوع بشكلٍ تفصيلي من خلال تطبيق Magisk Manager والذي يعد أفضل تطبيق لعمل روت لهواتف الأندرويد، في سابق الأمر كان يتم استخدام SuperSU لأن يكون تطبيقًا أساسيًا في عمل الروت على هواتف أندرويد، ولكن تم استبداله الآن بتطبيق Magisk manager والذي يعد الأفضل حاليًا، يسمح بالعديد من الخيارات، كتثبيت إضافات أو موديولز مختلفة على هاتفك في حال أردت استخدام تخصيصات جديدة، وقد تحدثنا عن ماجسيك وعن إضافة الموديولز للهاتف عن طريقه في مقالين سابقين.

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ما هي الروم

والروم بمعناها هي الواجهة التي تقوم من خلالها استخدام هاتفك، هي السوفتوير الخاص بالهاتف الذي يحتوي على المميزات والتخصيصات التي توفرها الشركة المصنعة في الروم الأساسية للهاتف، والتي لا يمكن المساس بها من حيث التعديل على ما تحتويه أو إضافة تخصيصات أخرى، ولكن يمكن تغييرها بالكامل إلى روم معدلة.

الروم المعدلة

وهي روم معدلة تمامًا لأن تحتوي على تخصيصات وإضافات أكثر وصممت لأن تقدم ما هو أفضل من الروم الأساسية! ولكن ذلك يعتمد على أي روم أساسية عليها هاتفك؟ فإن كان هاتفك من نوع بيكسل، فلا أعتقد أنك تود تغيير الروم من الأساس، يمكن تثبيت الروم المعدلة من خلال تثبيتك أولَا للريكفري المعدل، والذي كما ذكرنا هو الطريقة التي من خلالها يمكن تنصيب الرومات المعدلة أو عمل روت للهاتف.