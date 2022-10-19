شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية البحث عن كلمات المرور المخترقة على Mac و Windows والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك البحث عن كلمة المرور ما إذا كانت مخترقة أو لا عبر بعض الخطوات البسيطة سواء على جهاز Mac أو Windows، التي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية البحث عن كلمات المرور المخترقة في Mac إذا كان لديك macOS Monterey، فيمكنك استخدام مدقق كلمة المرور المدمج لمعرفة ما إذا كان من المحتمل اختراق أى من كلمات المرور الخاصة بك.

1. اضغط فوق رمز Apple فى الجزء العلوي الأيسر من سطح المكتب ثم اضغط فوق تفضيلات النظام.

2. اضغط فوق كلمات المرور، وقد تحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك للمتابعة.

3. في صفحة كلمات المرور، يمكنك تصفح كلمات المرور التي يُحتمل أن تكون مخترقة، اضغط فوق أي إدخال لمزيد من التفاصيل، واضغط فوق تغيير كلمة المرور على موقع الويب لتحديثه.





كيفية البحث عن كلمات المرور المخترقة في Windowsلا يوجد مدقق لكلمات المرور للأغراض العامة في Windows، ولكن Microsoft تقوم بتضمين واحد في متصفح Edge الخاص بها، وإذا كنت تستخدم Edge، فيمكنك استخدام هذه الأداة، على الرغم من أنك إذا كنت تستخدم Chrome بشكل أساسي، فستحتاج إلى استخدام مدقق كلمة المرور المخصص في ذلك المتصفح بدلاً من ذلك.

1. ابدأ متصفح Edge.

2. فى شريط العناوين أعلى الشاشة، ادخل: edge: // settings / passwords / PasswordMonitor واضغط على Enter.

3. في قسم كلمات المرور المسربة، اضغط فوق المسح الآن.