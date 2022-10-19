شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبان خالية من الكربون وحافلات تعمل بالهيدروجين.. خريطة التقنيات الموفرة للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف خريطة تفاعلية جديدة عن التقنيات التي يمكن أن توفر الطاقة لمدننا في يوم من الأيام، وتساعد البلدان على الوصول إلى صافي أهدافها الصفرية، وتُظهر الخريطة العديد من الابتكارات الذكية، بما في ذلك منصات الهبوط لعمليات تسليم الطائرات بدون طيار والحافلات التي تعمل بالوقود الهيدروجين وملعب كرة القدم الذي يعمل بالطاقة الشمسية والرياح.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشمل الخريطة أيضا المباني الخالية من الكربون، والمباني المرتفعة المغطاة بالنباتات، والمزيد من المساحات الخضراء بين الطرق، والحرارة المعاد استخدامها من المجاري والسكك الحديدية تحت الأرض.

عمل الخبراء عبر قطاعي الطاقة والنقل لإنشاء الخريطة من خلال العمل مع مجلس المباني الخضراء في المملكة المتحدة، الموصوفة على أنها مخطط لـ "ما يجب أن تطمح إليه مدن المملكة المتحدة".

يمكن أن يساعد تكييف مثل هذه الابتكارات في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، مما يعني أن أي انبعاثات غازات دفيئة يتم موازنتها بواسطة مخططات لتعويض كمية مكافئة من الانبعاثات من الغلاف الجوى.

كما أنه كجزء من استراتيجية Net Zero في المملكة المتحدة، تهدف الحكومة إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، على الرغم من أن الوصول إلى الهدف قد يتطلب إعادة التفكير بشكل كبير في شكل المدينة.