شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعيد تصميم تطبيق Gmail على منصة iOS.. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع تطبيق Gmail للعديد من عمليات إعادة التصميم والتحديثات على Android و iOS، ومع ذلك ، فإن الشيء الوحيد الذي لم يتغير أبدًا هو إعدادات Gmail المعقدة والمربكة إلى حد ما، لكن تغير هذا أخيرًا حيث بدأت جوجل في طرح إعدادات Gmail المعاد تصميمها على نظام التشغيل iOS وفقًا للتقارير.

وتشمل الإعدادات العامة جميع الإعدادات على مستوى التطبيق مثل السمة، وإجراءات تمرير البريد ، وما إلى ذلك ، بينما يتم وضع كل شيء آخر داخل خيار الحساب، حيث يتم تقسيم خيار إعدادات الحساب أيضًا إلى قائمة طويلة من القوائم الفرعية مثل Inbox و Meet و Nudges والإشعارات وما إلى ذلك.

ومع التصميم المحدث على iOS ، أزالت جوجل خيار الإعدادات العامة، حيث تتضمن صفحة الإعدادات الآن خيارات مباشرة مثل الدردشات، والاجتماعات، والإشعارات، وما إلى ذلك ، كما تم استبدال المظهر الممل بالأبيض والأسود لقائمة الإعدادات بأيقونات ملونة، وتم تجديد خلفية صفحة الإعدادات لتتناسب مع موضوع نظام التشغيل.

ويتم طرح تطبيق Gmail مع الإعدادات المعاد تصميمها بأحدث إصدار (6.0.221002) من التطبيق ومن المتوقع أيضًا أن يصل إلى إصدار أنردويد قريبًا.