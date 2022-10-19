شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير.. أبل تعمل على جهاز iPad جديد قابل للطى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد عبر الإنترنت إلى أن شركة أبل قد تطلق جهاز iPad القابل للطي في عام 2024، ويقال أن شركة آبل تختبر شاشة iPad قابلة للطي مع شاشة 20 بوصة.

وفقًا لتقرير صادر عن CNBC، يُقال إن أبل ستطلق جهاز iPad القابل للطي في عام 2024، ونقلاً عن محللين في CCS Insight ، يضيف التقرير أن أبل تخطط للكشف عن جهاز iPad قابل للطي قبل توفير التكنولوجيا إلى أيفون.

وقال بن وود، رئيس الأبحاث في CCS Insight ، لشبكة CNBC في مقابلة ، "في الوقت الحالي ، ليس من المنطقي لشركة أبل أن تصنع iPhone قابلًا للطي، حيث نعتقد أنهم سيتجنبون هذا الاتجاه وربما يغطسون إصبع قدمهم في الماء باستخدام iPad القابل للطى".

ويذكر التقرير أيضًا أن شركة آبل تعمل على جهاز iPad قابل للطي مقاس 20 بوصة ويقال أن الجهاز سيكون متاحًا في السوق بحلول عام 2027، ويقال أيضًا أن شركة آبل تعمل مع LG للحصول على غطاء زجاجي فائق النحافة يمكن استخدامه في الأجهزة القابلة للطي للشركة.

وفي غضون ذلك ، كشف تقرير آخر عبر الإنترنت أن شركة آبل قد تطلق قريباً جهاز iPad Pro يعمل بشريحة M2 في الأيام المقبلة، ووفقًا لمارك غورمان من Bloomberg ، قد تطلق أبل قريبًا طرازات iPad جديدة قريبًا.

ويضيف Gurman أيضًا أنه من المتوقع أن يتم تشغيل الجيل الجديد من iPad Pro بواسطة مجموعة شرائح M2، وهذه هي نفس مجموعة الشرائح التي تدعم الكمبيوتر المحمول M2 MacBook Air الذي أطلقته أبل في يونيو من هذا العام. يقال إن شركة آبل تطلق طرازين من iPad Pro بشاشات 11 بوصة و 12.9 بوصة.