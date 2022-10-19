شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تحقق إيرادات تتجاوز 2 مليار دولار فى الهند.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت Meta Platforms الشركة الأم لفيس بوك وواتس آب وانستجرام، إيرادات بقيمة 2 مليار دولار فى الهند فى السنة المالية 22، والتى أصبحت سوقًا إستراتيجيًا للشركة الأمريكية.

وسجلت الشبكة الاجتماعية نموا بنسبة 116 فى المائة (على أساس سنوي) فى السنة المالية 22، وفقًا لإيداعات Meta لدى مسجل الشركات (RoC)، فقد سجلت نموًا إجماليًا فى إيرادات الإعلانات بنسبة 74 فى المائة (على أساس سنوي)، ويأتى هذا النمو فى وقت شهدت فيه WhatsApp نموًا كبيرًا فى الهند، حيث اقترب من 500 مليون مستخدم فى البلاد.

على جانب أخر أكدت ميتا أنها ستنهى دعمها للمقالات الفورية بحلول منتصف أبريل، حيث قدم التنسيق إلى فيسبوك فى عام 2015 للمساعدة فى تحميل المقالات الإخبارية بسرعة على الأجهزة المحمولة وفقا لما نشره موقع Engadget.

ومع ذلك يقال أن الشركة تعيد هيكلة وتوجيه المزيد من الموارد إلى منتجاتها الأساسية - بما فى ذلك الميزات التى تركز على الفيديو مثل Reels.

قال متحدث باسم ميتا لـ Engadget: "حاليًا أقل من 3% مما يراه الأشخاص حول العالم فى خلاصة فيسبوك هى منشورات تحتوى على روابط لمقالات إخبارية". "وكما قلنا فى وقت سابق من هذا العام كشركة تجارية، ليس من المنطقى الإفراط فى الاستثمار فى المجالات التى لا تتوافق مع تفضيلات المستخدم." ولفتت الشركة إلى أن مستخدميها يقضون وقتًا أطول فى مشاهدة مقاطع الفيديو، خاصة القصيرة منها، وأنهم يريدون مشاهدة محتوى إخبارى وسياسى أقل على فيسبوك.