شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 خطوات.. كيفية إزالة التطبيقات ومواقع الويب المرتبط بحسابك على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك منصة مشاركة الصور المملوكة لميتا، انستجرام، ربط حسابك بتطبيقات وخدمات الطرف الثالث، وحتى إذا توقفت عن استخدام بعض هذه التطبيقات ، فلا يزال بإمكانهم الحصول على إذن للوصول إلى ملف التعريف الخاص بك.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت قد استخدمت حساب انستجرام الخاص بك لتسجيل الدخول إلى تطبيق أو موقع ويب تابع لجهة خارجية للتعامل مع حسابات وسائط اجتماعية متعددة أو إدارة المتابعين أو أتمتة الخلاصات وجدولتها ، فلا يزال بإمكان هذه التطبيقات ومواقع الويب الوصول إلى معلوماتك الشخصية والبقاء على اتصال حتى بعد إزالة هذه التطبيقات من هاتفك.

لذلك، من المهم إزالة هذه الخدمات من حسابك من أجل حماية خصوصيتك والتخلص من الخدمات التي لم تعد تستخدمها، وإليك كيف يمكنك القيام بذلك:

1. افتح تطبيق انستجرام على جهاز Android أو iOS الخاص بك.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي المتاحة في أسفل اليمين للانتقال إلى صفحتك.

3. اضغط على قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة المتاحة في الزاوية اليمنى العليا من صفحة ملفك الشخصي.

4. انتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات".

5. اضغط على خيار الأمان.

6. انتقل إلى علامة التبويب التطبيقات ومواقع الويب وانقر على الزر النشط.

7. بجانب التطبيق الذي تريد حذفه ، انقر فوق الزر "إزالة".