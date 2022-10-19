تكنولوجيا: ألمانيا تغرم "تليجرام" 5 ملايين دولار لهذا السبب.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ألمانيا أنها ستفرض غرامات قدرها 5.125 مليون يورو (5 ملايين دولار) ضد مشغلى تطبيق المراسلة Telegram لعدم امتثالهم للقانون الألماني.

وقال مكتب العدل الفيدرالى أن Telegram FZ-LLC لم تنشئ طريقة قانونية للإبلاغ عن محتوى غير قانونى أو تسمى كيانًا فى ألمانيا لتلقى الاتصالات الرسمية، وكلاهما مطلوب بموجب القوانين الألمانية التى تنظم منصات الإنترنت الكبيرة.

وقال مسؤولون ألمان إنهم فشلوا بشكل متكرر فى محاولاتهم لإرسال البيانات إلى Telegram، وأعلن مكتب محاماة فى ألمانيا منذ ذلك الحين أنه يمثل Telegram، لكن هذا لم يكن كافيًا لمنع إصدار الغرامات، حسبما قال مكتب العدل الفيدرالي.

وحذرت الشرطة الفيدرالية الألمانية فى وقت سابق من هذا العام من أن التطبيق أصبح "وسيلة للتطرف" يستخدمه البعض لاستهداف السياسيين والعلماء والأطباء لدورهم فى التصدى لوباء فيروس كورونا، وقال وزير العدل ماركو بوشمان فى بيان "يتحمل مشغلو خدمات الرسائل والشبكات الاجتماعية مسؤولية خاصة عن العمل ضد التحريض على الكراهية والعنف على منصاتهم."

وأضاف "لا يمكن تجنب هذه المتطلبات القانونية وهذه المسؤولية بمحاولة عدم الوصول إليها".