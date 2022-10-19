شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة أول قطة فى الفضاء.. ماذا حدث لها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت القطة فيليسيت أول القطط التي طارات إلى فى الفضاء في مثل هذا اليوم 18 أكتوبر من عام 1963، وهى قطة فرنسية تعد الأولى والوحيدة من نوعها التي تخرج عن كوكب الأرض، فبينما كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مشغولين بإطلاق الكلاب والبشر، قرر الفرنسيون الانضمام إلى سباق الفضاء بإطلاق قطة.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، كانت القطة فيليسيت، وهي قطة ضالة من شوارع باريس، بديلاً عن قطة أخرى تدعى فيليكس، والتي هربت بطريقة ما في يوم الإطلاق، لذلك ذهبت فيليسيت إلى حيث لم يذهب قط من قبل.

واستقلت القطة صاروخًا فرنسيًا من طراز Véronique AG1 وحلقت على ارتفاع 130 ميلًا فوق الأرض قبل أن تهبط بأمان بالمظلة.

ونجحت القطة في الوصول إلى الأرض على قيد الحياة وبصحة جيدة، على عكس العديد من الحيوانات الذين طاروا خلال سباق الفضاء.