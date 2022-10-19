شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تعمل على تحديث ميزات البث المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل "تيك توك" مرة أخرى على تحديث ميزات البث المباشر، وهذه المرة تؤثر التحسينات الأكبر على الأشخاص الذين لا يمكنهم المشاهدة، بالنسبة للمبتدئين تتيح الترقية لمستخدمي TikTok Live استضافة عمليات البث للبالغين فقط.

وإذا كان من المحتمل أن يتضمن البث الكثير من اللغة أو يتعامل مع مواضيع مؤلمة، فيمكنك التأكد من أن الجمهور ناضج بما يكفي للتعامل معه.

وسيكون الخيار متاحًا فى "الأسابيع المقبلة"، ولكنه ليس بديلاً رسميًا عن OnlyFans - لا تزال سياسات تيك توك تحظر المحتوى الجنسي الصريح.

وتعمل خدمة الفيديو الاجتماعي أيضًا على رفع الحد الأدنى لسن المضيفين من 16 إلى 18 اعتبارًا من 23 نوفمبر.

يروج تيك توك لهذا باعتباره امتدادًا منطقيًا للقيود المفروضة على محتوى المراهقين، ولكنه يأتي أيضًا بعد حوادث الإساءة، على سبيل المثال، قام المشاهدون الأكبر سنًا بالاستغلال الجنسي للمضيفين المراهقين، بينما وجه المراهقون تهديدات ضد المدارس حسبما نقل موقع Engadget.

ومن الناحية النظرية سيؤدي الحد الأدنى الأعلى للسن إلى تقليل عدد الأطفال في سن المدرسة الذين يستخدمون Live للدخول في أنواع المشاكل التي لن تكون ممكنة باستخدام المقاطع المسجلة مسبقًا.

وفقًا لذلك ستظهر ميزة في الأسابيع المقبلة لتذكير المنشئين بحظر الكلمات الرئيسية التي قاموا بتصفية الكلمات الرئيسية التي قاموا بتصفيتها في الماضي.

هناك ترقية واحدة تجلب المزيد من الأشخاص إلى الحظيرة.

وتتيح ميزة Multi-Guest التي تم توسيعها مؤخرًا للمضيف دعوة ما يصل إلى خمسة مشاركين آخرين باستخدام إما شبكة أو تخطيط لوحة.

ويمكن أن يكون هذا مفيدًا للمبدعين المحترفين الذين يرغبون في بث عروض كاملة بالطبع، ولكنه قد يكون مفيدًا أيضًا لأي مشغل بث يريد جذب المزيد من الأصدقاء إلى محادثة.

وتواجه تيك توك ضغوطًا حكومية لتنفيذ ضوابط الجمهور مثل هذه.

يشعر المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون بالقلق من أن الشبكة الاجتماعية قد تؤذي الأطفال، سواء من خلال الترويج للسلوك غير الصحي أو تعريض الخصوصية للخطر.

ولن تمنع قيود السن بالضرورة انتهاكات البث المباشر، لكنها قد تشير إلى أن تيك توك تعالج المخاوف الرئيسية.