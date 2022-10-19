شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تتيح لمستخدميها نقل ملفهم الشخصى إلى حساب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل "نتفليكس" على تسهيل إخراج المحتالين من حسابك مع السماح لهم بالتشبث بتفضيلات المشاهدة الخاصة بهم، لذلك عندما تشعر بالملل من استمرار استخدام حسابك السابق، يمكنك إرسالهم في طريقهم مع توصياتهم ومحفوظات المشاهدة والعناوين المحفوظة في قائمتي، وحفظ الألعاب ومظهر الترجمة والإعدادات الأخرى سليمة عند بدء تشغيلهم الحساب.

هذا على افتراض أنك أنهيت الأمور بشروط جيدة، على أي حال - قد لا تزال ترغب في طردهم دون سابق إنذار.

ويتم طرح الميزة لجميع المستخدمين بدءًا من يوم الاثنين بعد أن اختبرتها Netflix في البداية في تشيلي وكوستاريكا وبيرو حسبما نقل موقع Engadget.

وسيتم تمكين عمليات نقل الملفات الشخصية تلقائيًا في جميع البلدان باستثناء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ستحتاج إلى تنشيطه من إعداداتك في هاتين الدولتين.

وستتلقى رسالة بريد إلكتروني عندما تكون أداة نقل الملف الشخصي متاحة في حسابك، بعد ذلك ستتمكن من الوصول إلى خيار نقل الملف الشخصي من القائمة المنسدلة التي تظهر عندما تحوم فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الصفحة الرئيسية، من هناك، يتعلق الأمر باتباع الإرشادات لإنشاء حساب جديد.

وأكدت نتفليكس لـ Engadget أنك لن تتمكن من نقل ملف تعريف إلى حساب موجود. لن تعمل هذه العملية إلا عندما تقوم بنقل ملف تعريف إلى حساب جديد.

تقول نتفليكس أن هذه ميزة طال انتظارها وأن الشركة تضعها في إطار كخيار مفيد لأولئك الذين يمرون ببعض التغييرات في حياتهم، مثل انتهاء العلاقة أو انتقال شخص بعيدًا عن حساب والديهم لبدء واحدة جديدة مع ملفات تعريف لجميع أفراد أسرهم، ومع ذلك تتطلع نتفليكس أيضًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشأن مشاركة كلمات المرور.

وفي أغسطس بدأت في فرض رسوم إضافية على المستخدمين في خمس دول في أمريكا اللاتينية إذا شاركوا حساباتهم بشكل مستمر مع الأشخاص الذين يعيشون خارج مكان الإقامة الرئيسي.

وجاء ذلك بعد تشغيل تجريبي في تشيلي وكوستاريكا وبيرو، مما يشير إلى أن رسوم مشاركة الحساب قد تأتي إلى المزيد من المناطق بعد بدء عمليات نقل الملفات الشخصية على نطاق أوسع.

قد نبدأ قريبًا في سماع معلومات عن طرد أشخاص من حسابات Netflix لأن أصدقائهم أو آبائهم لا يريدون دفع مبالغ إضافية.

وتأخذ نتفليكس في الاعتبار المشاركة بجدية أكبر، لا سيما في ضوء حقيقة أن إجمالي عدد المشتركين انخفض لأول مرة هذا العام. لقد خسرت حوالي 1.2 مليون في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.