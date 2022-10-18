شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يوقف تجربة تطلبت اشتراكًا مميزًا لتشغيل مقاطع الفيديو بدقة 4K والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يوتيوب على تويتر أنه "أوقف تمامًا" التجربة التي تتطلب اشتراك بريميوم حتى تتمكن من تشغيل مقاطع الفيديو بدقة 4K.

في وقت سابق من هذا الشهر، بدأ المستخدمون في الإبلاغ على الشبكات الاجتماعية مثل Reddit وتويتر أنه عندما وصلوا إلى القائمة المنسدلة لخيارات الدقة، كانت كلمة "Premium" بجوار 4K / 2160p مباشرةً، لم يُطلب من الجميع الحصول على اشتراك Premium لتشغيل مقاطع فيديو 4K، مما يشير إلى أنها كانت ميزة تجريبية تم طرحها لعدد محدود من المستخدمين.

من غير الواضح سبب قرار يوتيوب إلغاء التجربة، ولكن كما لاحظت 9to5Google، فقد قوبلت بقدر كبير من التعليقات السلبية، كان المستخدمون بعيدون عن السعادة لأن يطلب منهم دفع 12 دولارًا شهريًا أو 120 دولارًا سنويًا ليتمكنوا من تشغيل مقاطع الفيديو بأعلى دقة متوفرة على الموقع حسبما نقل موقف Engadget.

وأولئك الذين لم يكونوا جزءًا من التجربة كانوا قلقين من أنها ستشق طريقها إلى الإصدار الواسع وستكون "ميزة" دائمة لمشتركي Premium.

لم يذكر يوتيوب ما إذا كان يتجاهل بشكل دائم فكرة قفل مقاطع فيديو 4K وراء اشتراك Premium، في تغريدة مكتوبة باللغة اليابانية ، دعا يوتيوب المستخدمين إلى ترك تعليقات حول التجربة، مما قد يساعده في النهاية في تحديد كيفية المضي قدمًا.