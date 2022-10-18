شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أغنى رجل فى العالم يطلب "التبرع" لـStarlink من أجل توصيل الإنترنت للمناطق النائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - صرح الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX الملياردير "إيلون ماسك" بأن الشركة تخطط للسماح للآخرين بالتبرع لتوصيل خدمات Starlink المعنية بالإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية، وذلك للأماكن النائية حسبما نقلت CNBC.
وتأتي تصريحات "ماسك" رداً على تغريدة نشرها "هام سيرونجوغي" الرئيس التنفيذي لشركة Chipper Cash للتكنولوجيا المالية الذي أعرب عن رغبته في التبرع لتوصيل خدمات Starlink للمدارس والمستشفيات في دولة أوغندا.
ورد "ماسك" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: "هل هناك آخرون يريدون التبرع لتوصيل خدمات Starlink إلى الأماكن التي تحتاجها؟"
وبعد نشر التغريدة بدقائق، انهالت آلاف التعليقات والإعجاب ليرد "ماسك" مجددا: "حسناً سأضيف خيار التبرع لخدمات Starlink".
وتأتي خطط تبرعات Starlink بعد أن أوضح" ماسك" مدى استمرار الخسائر المالية التي تتكبدها شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية خاصة بعد مساعدة أوكرانيا وتزويدها في وقت سابق من هذا العام بالإنترنت عقب اندلاع الحرب مع روسيا.