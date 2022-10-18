شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ‏أغنى رجل فى العالم يطلب "التبرع" لـStarlink من أجل توصيل الإنترنت للمناطق ‏النائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الرئيس التنفيذي لشركة ‏SpaceX‏ الملياردير "إيلون ماسك" بأن الشركة ‏تخطط للسماح للآخرين بالتبرع لتوصيل خدمات ‏Starlink‏ المعنية بالإنترنت عن ‏طريق الأقمار الصناعية، وذلك للأماكن النائية حسبما نقلت CNBC.

وتأتي تصريحات "ماسك" رداً على تغريدة نشرها "هام سيرونجوغي" الرئيس ‏التنفيذي لشركة ‏Chipper Cash‏ للتكنولوجيا المالية الذي أعرب عن رغبته في ‏التبرع لتوصيل خدمات ‏Starlink‏ للمدارس والمستشفيات في دولة أوغندا.‏

ورد "ماسك" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: "هل هناك آخرون ‏يريدون التبرع لتوصيل خدمات ‏Starlink‏ إلى الأماكن التي تحتاجها؟"‏

وبعد نشر التغريدة بدقائق، انهالت آلاف التعليقات والإعجاب ليرد "ماسك" مجددا: ‏‏"حسناً سأضيف خيار التبرع لخدمات ‏Starlink‏".‏

وتأتي خطط تبرعات ‏Starlink‏ بعد أن أوضح" ماسك" مدى استمرار الخسائر ‏المالية التي تتكبدها شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية خاصة بعد مساعدة ‏أوكرانيا وتزويدها في وقت سابق من هذا العام بالإنترنت عقب اندلاع الحرب مع ‏روسيا.‏