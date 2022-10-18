شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يرصدون ألمع وميض ضوء على الإطلاق! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحظ علماء الفلك ألمع وميض من الضوء على الإطلاق هو انفجار بتوتر 18.000.000.000.000 فولت من حدث وقع على بعد 2.4 مليار سنة ضوئية من الأرض حسبما نقلت RT.

ويعتقد الخبراء أن الوميض نتج على الأرجح من تكوّن ثقب أسود.

واكتُشف انفجار أشعة غاما - الشكل الأكثر كثافة للإشعاع الكهرومغناطيسي - لأول مرة بواسطة التلسكوبات المدارية في 9 أكتوبر، ولا يزال توهجه اللاحق قيد المراقبة من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم.

وقال بريندان أوكونور، الذي استخدم أدوات الأشعة تحت الحمراء على تلسكوب جيميني ساوث في تشيلي: "إنه حقا يحطم الأرقام القياسية، سواء في كمية الفوتونات أو طاقة الفوتونات التي تصل إلينا".

وقال أوكونور إن انفجارات أشعة غاما التي تدوم مئات الثواني، كما حدث يوم الأحد، يُعتقد أنها ناجمة عن احتضار نجوم ضخمة أكبر من شمسنا بثلاثين مرة.

وينفجر النجم في مستعر أعظم، وينهار في ثقب أسود، ثم تتشكل المادة في قرص حول الثقب الأسود، وتسقط في الداخل، وتنطلق في نفاثة من الطاقة تنتقل بسرعة 99.99٪ من سرعة الضوء.

وأطلق الفلاش (السنا) فوتونات تحمل 18 تيرا إلكترون فولت من الطاقة - أى 18 مع 12 صفرا خلفها - وأثرت على الاتصالات الراديوية الطويلة الموجة في الغلاف الأيوني للأرض.

وقال أوكونور: "تطلق انفجارات أشعة غاما بشكل عام خلال بضع ثوان نفس الكمية من الطاقة التي تنتجها شمسنا طوال عمرها - وهذا الحدث هو ألمع انفجار لأشعة غاما".

ورصد انفجار أشعة غاما، المعروف باسم GRB 221009A، لأول مرة بواسطة التلسكوبات بما في ذلك التلسكوب الفضائي لأشعة غاما فيرمي التابع لناسا، ومرصد نيل جيريلز سويفت، ومركبة Wind الفضائية صباح يوم الأحد بالتوقيت الشرقي.

ونشأ من اتجاه كوكبة Sagitta، وسافر ما يقدر بنحو 1.9 مليار سنة للوصول إلى الأرض - أقل من المسافة الحالية لنقطة البداية، لأن الكون يتوسع.

كما أن مراقبة الحدث الآن أشبه بمشاهدة تسجيل عمره 1.9 مليار عام لتلك الأحداث تتكشف أمامنا، ما يمنح علماء الفلك فرصة نادرة لتكوين رؤى جديدة في أشياء مثل تشكل الثقوب السوداء.

وقال أوكونور، المنتسب إلى جامعة ميريلاند وجامعة جورج واشنطن: "هذا ما يجعل هذا النوع من العلم إدمانا للغاية - إنك لتستشعر اندفاع الأدرينالين عندما تحدث هذه الأشياء".

وخلال الأسابيع المقبلة، سيستمر هو وآخرون في مراقبة إشارات المستعرات الأعظمية في الأطوال الموجية الضوئية والأشعة تحت الحمراء، للتأكد من صحة فرضيتهم حول أصول الفلاش، وأن الحدث يتوافق مع الفيزياء المعروفة.

ومن المتوقع أيضا أن تكون انفجارات المستعرات الأعظمية مسؤولة عن إنتاج العناصر الثقيلة - مثل الذهب والبلاتين واليورانيوم - وسيبحث علماء الفلك أيضا عن توقيعاتها.

وكتب علماء الفيزياء الفلكية في الماضي أن القوة المطلقة لانفجارات أشعة غاما يمكن أن تسبب أحداثا على مستوى الانقراض هنا على الأرض.

لكن أوكونور أشار إلى أنه نظرا لأن دفعات الطاقة الشديدة التركيز، ومن غير المحتمل أن تظهر في مجرتنا، فإن هذا السيناريو ليس شيئا يجب أن نقلق كثيرا بشأنه.