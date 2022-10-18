أفضل 10 تطبيقات اندرويد على أجهزتنا لعام 2022 الجزء الثاني

هنا..أفضل 10 تطبيقات أندرويد قمت باستخدامها، وعلى مدار سنة 2022 بالتأكيد قمت باستخدام العديد من التطبيقات للعديد من الأغراض، منها ما لم يقدم خدماته بشكلٍ كاف، ومنها ما كان جديرًا لأن يكون في تلك القائمة! وهذا المقال هو ثانٍ للمقال الأول في تلك السلسلة القصيرة، والذي كان وفقًا لتجربة أحد الكتاب لدينا، والآن سنتحدث عن الجزء الثاني من هذا المقال وهو ما سأقدم فيه لكم مجموعة من من أفضل 10 تطبيقات أندرويد قمت باستخدامها شخصيًا على هاتفي، تابع لتتعرف على ماتريد.

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تطبيق WPS Office

كان تطبيقًا مثاليًا بالنسبة لي..فحين أردته أن يكون تطبيقًا لقراءة الملفات، أو أين يكون تطبيقًا لكتابة المستندات، أو تجهيز العروض التقديمية، أو تجهيز الخطابات، كان يقدم خدماته بشكلٍ متكامل، بل وقدم تكاملًا مع شتى برامج مايكروسوفت أوفيس كالوورد والباوربوينت والإكسيل، بل وتمكنت من حفظ الملفات بأكثر من صيغة ممكنة، ما كان متميزًا به أيضًا هو أنه قدم لي مساحة للتخزين السحابي..1 جيجًا نعم، ولكنها كافية نوعًا ما عندما يتعلق الأمر بالملفات، كان WPS Office أحد أفضل التطبيقات التي استخدمتها في هذا العام، وكان جديرًا لأن يكون مذكورًا في هذه القائمة.

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السعر: Free

Google Keep – ملاحظات وقوائم

ناهيك عن تطبيقات جوجل التي عرفناها وقدمت ميزات قوية وفوائد أقوى، فهذا التطبيق هو أحد افضل تطبيقات جوجل، وبالنسبة لي أفضل تطبيق عندما يتعلق الأمر بكتابة الملاحظات، أو كتابة المواضيع، أو إنشاء المهام اليومية وفقًا لليوم والساعة المحددة! وتقوم فكرة هذا التطبيق أيضًا على تخزين كل ما تتم كتابته أو إَضافته بشكلٍ أبدي طالما لديك نفس حساب جوجل الذي قمت بالتسجل من خلاله على التطبيق، فأين ما كنت..طالما قمت بالتسجل بنفس الحساب، ستجد نفس التدوينات أو الملاحظات أو المواضيع التي قمت بكتابتها، يقدم هذا التطبيق خدمة رائعة عندما يتعلق الأمر بالكتابة والتنسيق، فيقدم تحكم بأسلوب الكتابة، وإمكانية إضافة صور لدعم الموضوع أو الملاحظة، أو إَضافة صور وحسب! بالإضافة لأنه ذو تصميم بسيط وغير معقد..وبالتأكيد! هو أحد أفضل التطبيقات للطلبة، وأحد أفضلها على الإطلاق في هذا المجال بالنسبة لي في عام 2022.

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السعر: Free

صور جوجل – Google Photos

عندما يتعلق الأمر بالصور..فهناك الكثير والكثير لتخشى فقدانه، حيث تمثل الصور في حد ذاتها ذكريات بالنسبة لنا، أو عمل، أو دراسة، وما توده هو تطبيق مميز لعرض هذه الصور بشكلٍ منمق ومرتب، بل ومصنف وفقًا لنوع كل صورة أو ماهيتها، وبنفس الوقت يقوم بحفظ تلك الصور من الفقد، والنسيان! حيث يقدم خدمة تخزين سحابية وهو تابع لـ Google Drive، ومساحته التخزينية هي جزء لا يتجزأ من جوجل درايف، ويقوم بجدولة الصور سنويًا لأن تأتيك كذكرى سنوية فلا تنسى ما فاتك، بالإضافة لإمكانية التعديل على الصور بأسلوب بسيط وعالي الجودة، فلا تعبث بجودة الصور أبدًا، ولن تخاف على فقدانها، ولا يزعج أسلوب التنظيم لعرض الصور داخل التطبيقات عندما ينقسموا لمجموعة من الألبومات.

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السعر: Free

MX Player

عندما نتحدث عن مشاهدة الأفلام أو الفيديوهات بشكلٍ عام، فيمكنني إدراج MX Player كأفضل التطبيقات التي تعاملت معها في مشاهدة شتى أنواع الفيديوهات، حيث يقدم احترافية وتكامل غير عادي لأحصل على تجربة جميلة في مشاهدة الفيديوهات والتعامل معها عندما يتعلق الأمر مثلًا بالترجمة! فهناك فيديوهات بلغات أجنبية غير مترجمة، فيمكن بكل بساطة لذلك التطبيق أن يقوم بترجمة الفيديو بشكلٍ احترافيّ، وبالإضافة لأدوات كمنع اللمسات الخاطئة أثناء المشاهدة، وإخفاء الملفات والفيديوهات في مجلد خاص، أو إخفاءها تمامًا!، كما يقدم ميزة كبرى وهي إمكانية تشغيل الفيديوهات في الخلفية، وكان جديرًا لأن يكون في هذه القائمة ضمن أفضل التطبيقات.

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السعر: $5.49

Adobe Lightroom

أحد أفضل التطبيقات التي قمت باستخدامها على مدار السنوات وليس في عام 2022 فقط، بالنسبة لي يمثل Adobe Lightroom أفضل تطبيق للتعديل على الصور من حيث الإضاءة والألوان، أي تطبيق يمكنه تقديم العديد من الفلاتر المجانية ليقوم بتحسين الصور وبالإضافة لأنه يضر بجودتها، ولكن..عندما يتعلق الأمر بـ Lightroom فإنه يقدم تحكم رائع في الإضاءة والألوان بشكلٍ يدوي متكامل! ويقدم العديد من الفلاتر أو ما تسمى في لايت روم بـ Persets..ذات إعدادات رائعة لأن تعجب عيناك، بالإضافة لأنه في النسخة المدفوعة منه يقدم إمكانية إضافة التأثيرات على الصور وفقًا لذكاء اصطناعي يوفر لك مجموعة من التأثيرات وفقًا للصورة الخاصة بك ليكون رداءًا مناسبًا لها، بالنسبة لي كمصور فقد كان أفضل مساعد لي في هذا الأمر بالإضافة لتطبيقٍ أخر وهو Picsart!

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مطور التطبيق: Adobe السعر: Free

Picsart

ثاني أفضل تطبيقات التعديل على الصور وهذا بالنسبة لي، ويكون أولهم عندما يتعلق الأمر بالمهام الخاصة به! حيث يقدم picsart خدمة تكاملية لأن يكون بديلًا للفوتوشوب على هاتفك، فيمكن إنشاء التصميمات من الصفر، ويمكن إنشاء الصور المكونة من مزيج من الصور الأخرى –إضافة الصور- حيث يعتمد في هذا على أسلوب احترافي يعتمد على الطبقات – layers، تمامًا كفوتوشوب، ويقدم العديد من الأدوات الأخرى كإمكانية تغيير حجم الصور، وإمكانية إزالة الأجسام الغير مرغوب بها، وتعديل منظور الصور بالإضافة لقصها، والكتابة على الصور باحترافية بالعديد من الخطط المميزة العربية والإنجليزية، كما يتوفر به مجموعة كبرى من الملصقات والخلفيات والصور! والتي تبدأ في إفادتك عندما يتعلق الأمر بالتصميم، ويقدم تكاملًا مع lightroom حيث عندما أحتاجه..أحتاجه في إزالة الأجسام الغير مرغوب بها، أو في إضافة صورة، أو في الكتابة على صورة، أو في إنشاء إطار لصورة! أو وضعها داخل إطار، لأنتقل بها إلى lightroom لأقوم بالتعديل على الإضاءة والألوان الخاصة بها!..وقد استحقا أن يكون أحد أفضل تطبيقين ضمن قائمة أفضل تطبيقات 2022.

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السعر: Free

KineMaster – لمونتاج الفيديو

كما تحدثنا عن تحرير الصور..فبالتأكيد سأحدثك عن تحرير الفيديوهات، KineMaster هو أفضل تطبيق قمت باسخدامه لغرض التعديل على الفيديوهات أو تحريرها، حيث قدم خدماته بأفضل شكل، وبأعلى جودة، يعد من إحدى تطبيقات تحرير الفيديوهات المعروفة، وهناك العديد من التطبيقات غيره والتي قدمت أيضًا أداء مبهر، ولكن ليس بقدر تكامل KineMaster، حيث هناك تحكم كامل في تحرير الفيديوهات، والعديد من الموارد التي أفادتني عند تحرير الفيديوهات والتعديل عليها، مع إمكانية الحفظ بأكثر من جودة ممكنة، كما أنه يأتي بواجهة بسيطة وسهلة التعامل معها.

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السعر: Free

Avira security Antivirus& VPN

و Avira كان أفضل التطبيقات التي قمت باستخدامها لتأمين هاتفي ضد الهجمات والفيروسات والمتسللين، حيث يحتوي على تقنيات وأدوات رائعة وقوية، يتميز بتقنية رائعة للتعرف على الفيروسات، حيث ينجح في اكتشاف جميع الفيروسات المعروفة والغير معروفة تقريبًا، كما يقوم بحظر البرامج الخبيثة بعد اكتشافها، ثم إزالتها من الهاتف، وإضافة إلى ذلك هناك حماية ضد السرقة وماسح للخصوصية؛ والذي يكتشف التطبيقات التي تقوم بانتهاك الخصوصية على هاتفك وحظرها ثم إزالتها، كما يوجد VPN قوي ونظيف ولكن بحد أقصى 100 ميجا في اليوم، فهناك نسخة مدفوعة للتطبيق بها العديد من المميزات الإضافية للحماية ويوجد بها VPN لامحدود، لذا فقد كان Avira جديرًا لأن يكون أفضل التطبيقات لدي في عام 2022.

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مطور التطبيق: AVIRA السعر: Free

Zedge

هل تريد خلفيات رائعة وعالية الدقة وفي شتى المجالات وبمختلف الأنواع والأشكال..لهاتفك؟ تطبيق Zedge هو تطبيق أقوم باستخدامه منذ زمن كتطبيق أساسي للحصول على خلفيات لهاتفي، وفي 2022 قدم هذا التطبيق خدماته بشكلٍ رائع حيث تمت إضافة العديد من الخلفيات الجديدة والرائعة والتي تناسب كل الأشخاص على حدى، فإن أردت خلفيات للعبة معينة؟ قم بكتابة إسم هذه اللعبة، إذا أردت خلفيات للاعب معين؟ فقط قم بكتابة إسمه، فيوجد مربع بحث لأن تجد الخلفيات وفقًا لما تصف، بالإضافة لأنه توجد العديد من الأقسام والتي تصنف وفقًا لنوع ومجال كل خلفية، لأن يكون موسوعة شاملة للخلفيات على الهاتف، ويكون أفضل تطبيقات الخلفيات بالنسبة لي لعام 2022.

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مطور التطبيق: Zedge السعر: Free

Google files أو ملفات Google

أحد تطبيقات جوجل التي قدمت خدماتها بشكلٍ متكامل! حيث قدم هذا التطبيق المعنى الحقيقي لكلمة مدير الملفات، ملفات جوجل كان أفضل تطبيقات الملفات التي قمت باستخدامها لغرض إدارة الملفات لدى هاتفي وتصفحها، حيث يأتي بتصميم ممتاز يقوم بتقسيم الملفات بشكلٍ احترافي وغير معقد، وتحديدًا الصور حيث يقوم بتقسيمها بشكلٍ مرتب بلا تشتيت، يأتيك بميزات مثل الحذف السريع، حيث يأتيك بكل الملفات أو الصور القابلة للإزالة لكي تقوم بالإختيار فيما بينها لتفريغ بعض المساحة من هاتفك، وعندما يتعلق الأمر بالتطبيقات فملفات جوجل لديه إمكانية الوصول إلى جميع التطبيقات التي على هاتفك (تطبيقات النظام والتطبيقات التي قمت بتنزيلها) كحذفها ومشاركتها، وبشكلٍ عام يتوفر به مربع بحث لتصفح شتى الملفات التي لديك ما إذا كانت صور أو فيديوهات أو مستندات أو تطبيقات أو حتى فيديوهات وموسيقى، بالإضافة لإمكانية إضافة الملفات من خلاله مباشرة للنسخ الإحتياطي للحفاظ عليها ضد الفقدان..لذا فقد كان جديرًا لأن يكون ضمن هذه القائمة، ضمن أفضل تطبيقات 2022 بالنسبة لي.

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السعر: Free