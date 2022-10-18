شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بروجريس" الروسية تبعد المحطة الفضائية الدولية عن الحطام الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، أن المركبة الفضائية الروسية "بروجريس" الملتحمة حاليا بالمحطة الفضائية الدولية، أبعدت المحطة عن مسارها ومنعت اصطدامها بالحطام الفضائي حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان المؤسسة "تم يوم الأثنين 17 أكتوبر 2022 تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية لمنع اصطدامها بالحطام الفضائي، فقد بدأ تشغيل محركات المركبة "بروجريس إم إس-20" الملتحمة بوحدة "زفيزدا" بالقطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية في الساعة22.27 بتوقيت موسكو، واستمرت تعمل مدة 630.8 ثانية واعطت نبضة حركية تعادل 1 متر في الثانية".

ويشير البيان، إلى أنه بعد هذه المناورة أصبح ارتفاع مدار المحطة الفضائية الدولية حوالي 418 كيلومترا.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه هي المرة 327 التي تتم فيها تعديل ارتفاع مدار المحطة الفضائية الدولية، منها 176 بمساعدة مركبات "بروجريس".