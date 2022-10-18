شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسرح موظفين إضافيين مع توقعات تباطؤ العائدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي لشركة مايكروسوفت لـCNBC، أن الشركة سرحت موظفين إضافيين، حيث من المتوقع أن تتباطأ عائدات صانع البرمجيات، وذلك بعد ضعف مبيعات تراخيص Windows لأجهزة الكمبيوتر.

وتتماشى هذه الخطوة مع الجهود المبذولة في شركات التكنولوجيا الكبيرة والصغيرة لخفض التكاليف.

وكانت شركات مثل منصات Meta و Salesforce من بين أولئك الشركات الموجودة في وادي السيليكون الذين أبطأوا من وتيرة التوظيف هذا العام، كما لجأت شركات مثل Coinbase و Netflix إلى تسريح العمال.





تقييم الأولويات

قال يوسف مهدي، المتحدث باسم Microsoft "مثل جميع الشركات، نقيم أولويات أعمالنا على أساس منتظم، ونجري تعديلات هيكلية وفقًا لذلك"، مضيفًا "سنواصل الاستثمار في أعمالنا والتوظيف في مجالات النمو الرئيسية في العام المقبل".

ومن 3 أشهر أعلنت الشركة أنها قصلت عدد موظفيها 1%.

وفي يوليو الماضي دعت Microsoft إلى تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 10% تقريبًا في الربع الأول من السنة المالية، وهو أبطأ مما كان عليه في أكثر من خمس سنوات.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أرباحها يوم 25 أكتوبر.