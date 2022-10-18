شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيت الأبيض يستمد الإلهام من فيلم The Matrix لمكافحة الاحتباس الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض عن خطة مدتها خمس سنوات تهدف إلى الحد من مقدار ضوء الشمس الذي يضرب الأرض لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتتضمن رش جزيئات في الغلاف الجوي لعكس الضوء مرة أخرى إلى الفضاء، وهي تقنية مشابهة لعملية العاصفة المظلمة في فيلم The Matrix 4.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في حين أن الأمر يبدو وكأنه حبكة من فيلم خيال علمي، إلا أن مسؤولي الحكومة الأمريكية يتطلعون إلى إنفاق حوالي 10 مليارات دولار سنويًا على البرنامج الذي من شأنه إرسال الطائرات الطائرة إلى طبقة الستراتوسفير لإطلاق الهباء الجوي بقدرات انعكاسية.

كما أن الدراسة تبحث في ثاني أكسيد الكبريت، الذي ينبعث من البراكين ومصانع الفحم والمعروف أنه يحجب أشعة الشمس ، إلى جانب تبريد الأرض، ومع ذلك، يمكن أن يكون للكمية الزائدة من المكون آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان، ويقوم البيت الأبيض بإجراء بحث عن طريقة لتخفيف الآثار.

استخدم الفيلم هذه التقنية لمنع الآلات من الاستيلاء على الأرض، لكن البيت الأبيض يريد استخدامها للتدخل في نظام مناخ الأرض بطريقة تعوض آثار تغير المناخ.

يقود البرنامج مكتب العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض، والذي تم توجيهه من جانب الكونجرس لتطوير الخطة ويبدو أن رش ثاني أكسيد الكبريت هو الفكرة الجارية.

كما أن ثاني أكسيد الكبريت هو ملوث غازي للهواء مصنوع من الكبريت والأكسجين، مما يخلق ضبابًا ساطعًا يعكس ضوء الشمس مرة أخرى إلى الفضاء، وهو ما يجعله مرشحًا مثاليًا لمحاربة البيت الأبيض ضد تغير المناخ.