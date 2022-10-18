شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية اكتشاف اختراق باسورد الهاتف والتعامل مع المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش خبراء التكنولوجيا محاولات استبدال كلمات المرور بتقنية أفضل، ولكن في الوقت الحالي، ما زلنا محكومين بكلمات المرور "الباسورد"، وعلى الرغم من بذلنا قصارى جهدنا لإنشاء كلمات مرور قوية وآمنة، يتم اختراقها في بعض الأحيان، وهنا نقدم لك طرق البحث عن كلمات المرور المخترقة أي إن كان هاتفك أيفون أو أندرويد.

كيفية البحث عن كلمات المرور المخترقة على iPhoneتتضمن أبل مدير كلمات مرور لـ Safari على جهاز iPhone الخاص بك، ويمكنك استخدامه للحصول على توصيات الأمان التي ستكشف عما إذا كانت هناك أي كلمات مرور معروفة تم اختراقها.

1. ابدأ تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone الخاص بك.

2. اضغط على كلمات المرور.

3. في صفحة كلمات المرور، اضغط فوق توصيات الأمان.

4. في صفحة توصيات الأمان، يمكنك تصفح كلمات المرور التي تشكل مخاطر أمنية، اضغط فوق الإدخال للحصول على مزيد من التفاصيل أو اضغط فوق تغيير كلمة المرور على موقع الويب للانتقال إلى الموقع وإجراء إعادة تعيين كلمة المرور.

كيفية البحث عن كلمات المرور المخترقة على جهاز Androidيحتوي Chrome على Android على مدقق كلمة مرور مدمج، كما هو الحال في إصدار متصفح سطح المكتب من Chrome.

1. ابدأ تشغيل تطبيق Chrome على جهاز Android الخاص بك.

2. اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الجزء العلوي من الشاشة.

3. اضغط على الإعدادات، ثم اضغط على كلمات المرور.

4. في صفحة كلمات المرور، اضغط فوق التحقق من كلمات المرور.

5. بعد لحظة، سترى قائمة بجميع كلمات المرور المحفوظة والتي قد تشكل تهديدًا أمنيًا، اضغط فوق تغيير كلمة المرور للسماح لـ Chrome بمساعدتك في تغيير كلمة المرور.