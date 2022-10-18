شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار الموائل الفضائية على البشر من خلال محاكاة بظروف محددة ومعزولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصور خرائط الطريق الحالية لاستكشاف الفضاء البشري الدولي بقاء طاقم على القمر لمدة شهر خلال العقود القليلة المقبلة، مع إرسال بعثات مأهولة إلى المريخ على المدى الطويل، ويجب استكشاف الآثار النفسية لرحلات الفضاء البشرية، خاصة فيما يتعلق بالعزلة، قبل مهمات الفضاء السحيق المأهولة.

ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، فإنه للسماح لرواد الفضاء ليس فقط بالبقاء على قيد الحياة ولكن للازدهار في البيئات الغريبة، هناك حاجة إلى الممارسة، وتتضمن الممارسة عمليات على محطة الفضاء الدولية، لكن لا يمكن لمحطة الفضاء الدولية محاكاة جميع جوانب المهمة القمرية أو المريخية، مثل العمليات السطحية أو الفترات الطويلة بدون ضوء الشمس، لذلك يتم إجراء البحث في ظل ظروف خاضعة للرقابة ومعزولة داخل موائل فضائية للمحاكاة.

ويمكن اكتساب نظرة لتأثيرات مثل هذه الظروف على موضوعات البحث وتأثيراتها على رفاهية الأطقم ونجاحهم.

وكان طاقم التحكم في المهمة (MCC) مسؤولاً عن تنسيق المهمة من الخارج والتواصل مع الطاقم كل يوم، تمامًا كما هو الحال في المهمات المأهولة الحقيقية، حيث ARES-III عبارة عن مهمة محاكاة للمريخ، ويتألف طاقمها من ستة من أفراد الطاقم، وكوضع مشابه للمريخ، كان الطاقم تحت تأخير 20 دقيقة في الاتصالات مع وحدة التحكم في المهمة.

كانت الطريقة الأساسية للاتصال هي الاتصال النصي والاتصال الصوتي المستخدم في بعض الحالات للتحديثات، واضطر طاقم ARES-III إلى تناول الطعام المجفف بالتجميد فقط في وجبتي الغداء والعشاء.

كما تم إجراء مهمة LEARN من قبل خمسة من أفراد الطاقم، ونظرًا لوجود تأخير في وقت الاتصال مدته 1.3 ثانية فقط بين الأرض والقمر، تم إجراء الاتصالات بين الطاقم وMCC عن طريق طرق الفيديو والصوت، وكذلك عن طريق النص.

اضطر طاقم رواد الفضاء للقمر أيضًا إلى تناول الطعام المجفف بالتجميد فقط طوال مدة المهمة، وبعد ذلك عرض المؤلف جميع التجارب التي قادها الطاقمان من أنشطة بحثية وغير بحثية، وتألفت الأنشطة المشتركة من الإجهاد والإدراك في تجارب العزلة، بهدف التحقيق ومراقبة استجابات الإجهاد (الكورتيزول والإجهاد التأكسدي) والأداء المعرفي في عدة مجالات معرفية (عامة، مكانية، وغير مكانية) على مدار فترة العزلة.

كما أدى استهلاك الطعام والتمارين والفحص الطبي والتقارير اليومية والعديد من الأنشطة غير البحثية إلى إنشاء مجموعة بيانات أكبر للتحقيق في المستقبل.

كان الهدف الرئيسي لهذه المهمة التناظرية هو إجراء بحث عصبي نفسي في تأثيرات العيش في عزلة وحبس ودراسة بيئة منخفضة الموارد على استجابات الإجهاد وديناميات المجموعة والإيقاع اليومي والإدراك والميكروبات.