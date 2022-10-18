شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "هذا الموقع يحتوى على برامج ضارة".. تحذير من جوجل لملايين المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على مستخدمي جوجل كروم الذين يستخدمون أجهزة أندرويد إبقاء أعينهم علي رسالة تتضمن تنبيها من جوجل للأشخاص الذين يزورون المواقع التي تعتبر غير آمنة في محاولة لمساعدتهم على تجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

يتم تشغيل التحذيرات حول محاولات التصيد الاحتيالي المحتملة والبرامج الضارة التي تم اكتشافها تلقائيًا.

تتضمن بعض الرسائل التي يمكن أن تتوقع رؤيتها "الموقع الذي ينتظرنا يحتوي على برامج ضارة" حسبما نقل موقع ذا صن.

هذا يعني أن الموقع الذي تحاول الوصول إليه قد يحاول تثبيت برامج مشبوهة على جهازك.

إذا رأيت "موقعًا مخادعًا في المستقبل" ، فذلك بسبب وجود تصيد احتيالي مشتبه به.

قد ترى أيضًا رسالة "موقع مريب" أو "يحتوي الموقع المقصود على برامج ضارة".

وإذا لم يكن الموقع آمنًا فسترى: "تحاول هذه الصفحة تحميل نصوص برمجية من مصادر غير مصادق عليها".

أي من الرسائل تظهر فكر مرة أخرى قبل رفضها والمتابعة.

إذا كنت متأكدًا من أن الصفحة آمنة وترغب في تجاهل التحذير، يمكنك النقر فوق التفاصيل، متبوعًا بزيارة هذا الموقع غير الآمن.

سيتم تحميل الصفحة بعد ذلك.

تقول جوجل: "التنزيل بحذر".

"تحاول بعض المواقع خداعك لتنزيل برامج ضارة بإخبارك بأن لديك فيروس.

"احرص على عدم تنزيل أي برامج ضارة."