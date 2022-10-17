شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار طرازات iPad Pro M2 الجديدة خلال أيام.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يصل الجيل الجديد من iPad Pro المزود بأحدث معالج M2 من Apple "في غضون أيام" ، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج. سيكون أول طراز جديد منذ مايو من العام الماضي، ويقال إنه يقدم زيادة في السرعة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بإصدار M1.

وقال جورمان في رسالته الإخبارية أن شركة آبل ستقدم أيضًا منصة iPad مع مكبر صوت مدمج في عام 2023 وستطلق أجهزة Mac جديدة في وقت لاحق من هذا العام.

وستحتفظ طرازات iPad Pro الجديدة بنفس عوامل الشكل مثل الطرز الحالية ، مع إصدارات 11 بوصة و 12.9 بوصة.

على الرغم من أن ارتفاع الأداء، إلا أن 20 في المائة لا يزال مهمًا ، يجب أن تحقق رقائق M2 مزيدًا من الكفاءة لجهاز iPads Pro. قال جورمان إنه إلى جانب الطرازات الجديدة المتطورة ، توشك شركة آبل على إطلاق جهاز iPad للمبتدئين قريبًا.

ويقال إنه سيحتوي على USB-C بدلاً من منفذ Lightning (بما يتماشى مع القواعد الأوروبية القادمة) ، إلى جانب دعم 5G - ولكنه سيستخدم شريحة A14 Bionic بدلاً من شريحة M-series وفقا لما نقله موقع Engadget.

كما تعمل آبل على ملحق إرساء iPad مع مكبر صوت مدمج يمكن الإعلان عنه العام المقبل. ويمكن للمستخدمين توصيل جهاز iPad بالجهاز والحصول على محور منزلي كامل / تجربة مكبر صوت ذكي.

ويبدو أنه يشبه قاعدة شحن Pixel لمكبرات الصوت التي كشفت Google أنها ستأتي مع طرح جهاز Pixel Tablet للبيع العام المقبل.

وإلى جانب أجهزة iPad الجديدة ، ستطلق آبل طرازات MacBook Pro مقاس 14 و 16 بوصة في وقت لاحق من العام.

ستأتي مع إصدارات أكثر قوة من شريحة M2، بما في ذلك M2 Pro و M2 Max.

وسيأتي أيضًا جهاز Mac Mini بمعالج M2 في المستقبل القريب.

تعمل آبل على الجيل التالي من Apple TV الذي سيستخدم شريحة A14 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجا بايت ، مما يوفر دفعة كبيرة عن طراز A12 الحالي.

في حين أن Gurman دقيق بشكل عام حول هذه الأنواع من الأشياء ، تميل آبل أيضًا إلى تغيير رأيها بشأن المنتجات ومواعيد الإطلاق.