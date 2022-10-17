شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم ترقية مجانية لملايين الأجهزة من آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لأي شخص لديه جهاز آيفون المطالبة بترقية جوجل المجانية لشاشات القفل الخاصة به، حيث تم الانتهاء من طرح ميزة جديدة تقدم أدوات خاصة من جوجل، في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وزعت أدوات مجانية لشاشة قفل آيفون.

أضاف تحديث iOS 16 الجديد شاشة قفل قابلة للتخصيص بالكامل لجهاز آيفون لأول مرة.

وأنشأت جوجل مجموعة من أدوات قفل الشاشة لنظام التشغيل iOS 16 لتستمتع بها - مجانًا تمامًا.

هناك أربعة عناصر واجهة مستخدم جديدة من جوجل لبعض أفضل ميزات الشركة.

لكن أولاً ، تأكد من أنك تستخدم آخر تحديث لآيفون.

للتحقق انتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج.

تتضمن الأدوات الجديدة ما يلي:

بحث - باستخدام محرك البحث عبر جوجل كروم.

البحث المتخفي، ولكن في وضع التصفح المتخفي الخاص.

البحث الصوتي - وظيفة بحث مماثلة، ولكن باستخدام صوتك.

لعبة Chrome Dino - وصول سريع إلى لعبة الديناصورات المخفية داخل جوجل كروم.

للحصول على هذه الأدوات ، ستحتاج إلى تثبيت أحدث إصدار من جوجل كروم على جهاز آيفون من آب ستور.

يمكنك أيضًا إلغاء قفل ثلاثة عناصر واجهة مستخدم أخرى عن طريق تثبيت تطبيق Google Drive.

سيتيح لك هذا الوصول إلى الملفات المقترحة والبحث والتمييز بنجمة من شاشة القفل.

كيفية إضافة أدوات إلى شاشة قفل iPhone وفقا لموقع ذا صن

المس مع الاستمرار "شاشة القفل" حتى يظهر زر "تخصيص" ، ثم انقر على "تخصيص".

اضغط على المربع الموجود أعلى أو أسفل الوقت لرؤية الأدوات التي يمكنك إضافتها إلى شاشة القفل الخاصة بك.

اضغط أو اسحب الأدوات التي تريد إضافتها.

انقر فوق تم.

على الرغم من ذلك لا يمكن لجميع طرازات آيفون الحصول على شاشة القفل الجديدة.

ليست كل أجهزة iPhone متساوية

لا تستطيع آبل دعم جميع أجهزة آيفون إلى الأبد - لذلك غالبًا ما تفقد طرز آيفون القديمة جدًا إمكانية الوصول إلى التحديثات.

في بعض الأحيان لا تتمتع أجهزة آيفون القديمة هذه بالقدرة على دعم الميزات الجديدة، أو لا يستخدمها عدد كافٍ من الأشخاص لضمان تقديم تحديث.

الآن سيتم قطع iPhone 6S و iPhone 7 والجيل الأول من iPhone SE بواسطة Apple.

كانت هذه الأجهزة متوافقة مع 15.6.1 ، لكنها لن تحصل على iOS 16.

إذا كنت تستخدم أجهزة آيفون أقدم من ذلك، يجب عليك الترقية إلى طراز أحدث على الفور.

فيما يلي القائمة الكاملة لأجهزة iOS 16 المدعومة:

آيفون 14

آيفون 14 بلس

آيفون 14 برو

آيفون 14 برو ماكس

آيفون 13

آيفون 13 ميني

آيفون 13 برو

آيفون 13 برو ماكس

آيفون 12

آيفون 12 ميني

آيفون 12 برو

آيفون 12 برو ماكس

آيفون 11

آيفون 11 برو

آيفون 11 برو ماكس

آيفون Xs

آيفون XS ماكس

هاتف iPhone XR

آيفون X

آيفون 8

آيفون 8 بلس

آيفون SE (الجيل الثاني أو أحدث)

عدم القدرة على الحصول على أحدث إصدار من iOS يعني أنك ستفقد الوصول إلى أحدث إصلاحات الأمان.

هذه هي التصحيحات الحيوية التي تغلق الثغرات التي يستخدمها المتسللون للوصول إلى أنظمتك.

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لذا فإن استخدام جهاز iPhone قديم جدًا لا يمكن تحديثه قد يعرضك للخطر.

إذا لم تتمكن من التحديث إلى iOS 16 ، ففكر في ترقية iPhone الخاص بك عاجلاً وليس آجلاً.