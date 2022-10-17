شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إسقاط ناسا لعينة من كويكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا عينة من كويكب بينو في أكتوبر 2020، وفي مايو 2021 عادت المركبة الفضائية إلى الأرض لإسقاط تلك العينة، هذا الاسبوع أجرت المركبة الفضائية مناورة تصحيح المسار لإبقائها متجهة نحو الأرض، حيث من المقرر أن تصل في سبتمبر 2023.

وشاركت وكالة ناسا أيضًا مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تسليم المركبة الفضائية بالضبط لعينة الكويكب إلى الأرض ، لأن هذه ليست عملية بسيطة.

ولم يتم تصميم OSIRIS-REx ليكون قادرًا على التعامل مع الحرارة الهائلة والاحتكاك والقوى الأخرى التي يتطلبها السفر عبر الغلاف الجوي للأرض حتى لا يكون لديه وسيلة للهبوط على السطح. بدلاً من ذلك ستطلق كبسولة مليئة بعينة الكويكب في الغلاف الجوي وستصل هذه الكبسولة فقط إلى السطح.

ستكون هذه المناورة صعبة أيضًا كما أوضح مايك مورو، نائب مدير مشروع OSIRIS-REx في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، في بيان ". قال مورو: "إذا كانت الكبسولة بزاوية عالية جدًا، فإنها ستتخطى الغلاف الجوي"، "بزاوية منخفضة للغاية سوف تحترق في الغلاف الجوي للأرض." حسبما نقلت Digitartlends.

هذا جزء من السبب الذي يجعل المركبة الفضائية بحاجة إلى إجراء مناورات المسار هذه، للتأكد من أن ينتهي بها الأمر في المكان الصحيح تمامًا في سبتمبر من العام المقبل حتى تتمكن من التخلص من الكبسولة بالزاوية الصحيحة.

قال دانيال ويبين، رئيس تصميم المسار والمناورة في شركة KinetX Inc، وهي الشركة المسؤولة عن التنقل في المركبة الفضائية: "على مدار العام المقبل سنقوم بتعديل مسار OSIRIS-REx تدريجيًا لاستهداف المركبة الفضائية الأقرب إلى الأرض"، "علينا عبور مدار الأرض في الوقت الذي ستكون فيه الأرض في نفس الموقع."

كانت مناورة المسار الأخيرة هي الأولى التي تقوم بها المركبة الفضائية في مرحلة العودة من رحلتها، ومن المقرر إجراء المزيد من المناورات في يوليو من العام المقبل.

وبمجرد إطلاق الكبسولة في الغلاف الجوي سوف تبطئ نفسها بمظلة أثناء نزولها.

من المأمول أن تهبط الكبسولة في موقع مخطط بدقة في ميدان الاختبار والتدريب التابع لسلاح الجو في ولاية يوتا في صحراء جريت سولت ليك، ثم يتم نقلها إلى مرافق للتحقيق العلمي.