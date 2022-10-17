شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. لحظة إطلاق صاروخ أنتاريس التاريخية إلى المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت شركة Orbital ATK صاروخ أنتاريس Antares إلى الطيران، وذلك في 17 أكتوبر 2016، وأطلقت بنجاح مهمة شحن إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) بعد فشل مهمة الشحن السابقة في الإطلاق، وكانت هذه اللحظة تاريخية حيث تم التعاقد مع شركة الرحلات الفضائية الخاصة من جانب ناسا لنقل البضائع إلى محطة الفضاء الدولية، وكانت المخاطر كبيرة لهذا الإطلاق، فكانت انتهت آخر محاولة لـ Orbital ATK قبل عامين تقريبًا بانفجار كارثي بعد ثوانٍ قليلة من الإقلاع.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، فإنه على الرغم من بعض التأخيرات، فإن صاروخ Antares الذي تمت ترقيته حديثًا انطلق بلا عيب في سماء الليل من مرفق الطيران Wallops التابع لناسا في جزيرة والوبس بفيرجينيا.

كما أنه بعد ستة أيام، وصلت مركبة الشحن الفضائية Cygnus إلى محطة الفضاء الدولية لتوصيل الطعام والإمدادات والتجارب العلمية إلى الطاقم، ومنذ ذلك الحين، استحوذت شركة Northrop Grumman على Orbital ATK، التي تولت إطلاق Antares و Cygnus إلى المحطة الفضائية.