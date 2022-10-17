شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون "نظام إنذار مبكر" للنجوم التى توشك على التحول إلى مستعر أعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد أكثر الأحداث الكونية إثارة هو المستعر الأعظم، عندما ينفد وقود نجم ضخم، ينفجر النجم في انفجار هائل للطاقة يمكن رؤيته حتى في المجرات الأخرى. نحن نعلم بشكل أساسي متى تحدث هذه المستعرات الأعظمية، لكننا غير قادرين على التنبؤ بالضبط متى سيتحول أي نجم إلى مستعر أعظم. على الرغم من ذلك توصل فريق من علماء الفلك إلى "نظام إنذار مبكر" للنجوم التي تقترب من هذه النقطة الحرجة.

وقام علماء الفلك من جامعة جون مورس في ليفربول وجامعة مونبلييه بمحاكاة تطور مجموعة من نجوم ما قبل المستعر الأعظم تسمى النجوم العملاقة الحمراء، والتي تعد بعضًا من أكبر النجوم (على الرغم من أنها ليست بالضرورة الأكثر ضخامة).

ومن بينهم جارنا الشهير Betelgeuse، اعتادت هذه النجوم أن تكون نجومًا ضخمة كتلتها حوالي ثمانية إلى 20 ضعف كتلة الشمس، ولكن مع نفاد وقودها، فإنها تتحول من اندماج الهيدروجين إلى اندماج الهيليوم، وتنتفخ إلى حجم أكبر أثناء التبريد وفقا لما نقله Digitartlends.

ووجد الباحثون أن هذه النجوم العملاقة الحمراء أصبحت فجأة أكثر خفوتًا في الأشهر القليلة الأخيرة من حياتها، ينخفض ​​سطوعها بما يصل إلى مائة مرة حيث تنتج مادة مغبرة تحجب الضوء الذي تنبعث منه، مما يجعلها تبدو أكثر خفوتًا. سيكون هذا السطوع المتناقص دليلاً على اقتراب مستعر أعظم.

"المادة الكثيفة تحجب النجم تقريبًا، مما يجعلها أكثر خفوتًا 100 مرة في الجزء المرئي من الطيف، أوضح المؤلف الرئيسي بنجامين ديفيز من جامعة ليفربول جون مورس في بيان، أن هذا يعني أنه في اليوم السابق لانفجار النجم، من المحتمل ألا تكون قادرًا على رؤية وجوده هناك. " تمكنا فقط من الحصول على ملاحظات تفصيلية للمستعرات الأعظمية بعد ساعات من حدوثها بالفعل، من خلال نظام الإنذار المبكر هذا، يمكننا الاستعداد لمراقبتها في الوقت الفعلي، لتوجيه أفضل التلسكوبات في العالم نحو النجوم السليفة، ومشاهدتها تتفرق حرفياً أمام أعيننا ".