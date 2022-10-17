شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.496 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 1928 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 12488 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3147 نقطة.