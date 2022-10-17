أفضل 10 تطبيقات اندرويد على أجهزتنا لعام 2022 الجزء الأول

اتحدث اليوم عن أفضل 10 تطبيقات اندرويد على هواتفنا كمستخدمين لهواتف Android وهذا هو الجزء الأول من جزئين سننشرهم على موقعنا، سأتحدث هنا في هذا المقال عن تجربتي الشخصية بالطبع مع العديد من التطبيقات، لن تكون كل التطبيقات متاحة للجميع فبعضها سيكون متاحًا فقط ضمن النظام على هاتفي Samsung Galaxy Note 10 Lite، أي ان هناك برامج من سامسونج سأرشحها بشكل عام، لكن بالتأكيد ستجد تطبيقات طرف ثالث مميزة في هذا المقال ستعجبك وسنوضح ما ان كانت مجانية او مدفوعة على Play Store، بدون الكثير من الكلام لنعرض التطبيقات المفضلة لدي لعام 2022.

جدول المحتويات

تطبيق Samsung Notes

لا استطيع كتابة مقال عن تطبيقات مفضلة بدون ذكر أكثر التطبيقات تفضيلًا بالنسبة لي، لا أريد ان ابدو بمظهر الـNerd ذو النظارات، نعم انا ارتدي نظارات لكن Samsung Notes هو أفضل تطبيق استعمله في يومي، كل شيء يُكتب عليه من تفاصيل يومي من To do list من مذاكرة ومحاضرات، من تجهيزي للمقالات الخاصة بالموقع هنا وهو جزء لا يتجزأ من الـSamsung Ecosystem، هناك الكثير والكثير والكثير من المميزات التي تحصل عليها بمجرد استعمالك لتطبيق مثل تطبيق ملاحظات سامسونج، كالمزامنة بين كل أجهزتك بين الكمبيوتر والهاتف والجهاز اللوحي، مشاركة الـToolbox بين التابلت والهاتف على سبيل المثال، تطبيق ملاحظات سامسونج هو تطبيقي المفضل في كل وقت وأكثر التطبيقات التي استعملها كل يوم تقريبًا

تطبيق Trello

من تطبيقات تنظيم العمل المميزة كذلك هو تطبيق Trello، فكرة Trello انه عبارة عن Board او لوحة، اعتبره كسبورة تقوم بتعليق المهام عليها ليقرأها كل من هو في مكتبك او كل من هو في فريقك، يسهل عليك تنظيم كل شيء، يسهل عليك ايصال المهام لزمائلك، يسهل عليك كل مهام الإدارة وتوزيع المهام على مختلف أعضاء فريقك وكل شيء، تطبيق Trello ممتاز من هذه الناحية وانا استعمله بالفعل في عملي وفي دراستي بكثرة لذلك فإن ترشيحه ليس أمرًا صعبًا بل هو أمر سهل جدًا.

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السعر: Free

تطبيق Instapay

غني عن التعريف بالطبع تطبيق البنك المركزي المصري للمعاملات البنكية كلها، تطبيق ممتاز من أجل أي معاملات بنكية ومن أجل أي عملية تحويل أموال، استعمله في تحويل الأموال بين حسابي وحساب أي شخص آخر، استعمله في تحويل الأموال الى المحافظ البنكية المختلفة، في كل شيء تقريبًا تطبيق Instapay لا غنى عنه على هاتفي، قد شرحناه من قبل في مقال سابق بالطبع، على أي حال هو احد تطبيقات اندرويد المفضلة لي.

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السعر: Free

تطبيق iWall

هو أحدث تطبيق في هذه القائمة وهو تطبيق غريب نوعًا ما، هو تطبيق خلفيات لديه مكتبة خلفيات خاصة به ويستعين بخلفيات من تطبيقات خارجية كذلك، تطبيق iWall ما يميزه هو امكانية وضعه لـDock يشبه ذلك الموجود في iOS، يضع خلفية صغيرة حول الأيكونات كأنها في Dock عائم كأجهزة ايفون، انا احب هذا الشكل جدًا لذلك هو من تطبيقاتي المفضلة وهو آخر تطبيق اضفته لهاتفي حتى الآن، التطبيق مجاني مع نسخة مدفوعة بسعر 19 جنيهًا مصريًا فقط

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السعر: Free

تطبيق Phone link

هو تطبيق الربط الرسمي بين ويندوز واندرويد من مايكروسوفت، تطبيق أكثر من رائع للربط بين النظامين، يسهل عليك نقل الصور من الهاتف الى الويندوز بسهولة، يساعدك في تلقي كل اشعاراتك من الكمبيوتر، ان كنت تستعمل هاتف Samsung مثلي فهو سيقوم بوظائف إضافية مثل مشاركة الحافظة وكل ما تنسخ وتلصق ستتم مشاركته بين الهاتف والكمبيوتر، يمكنك حتى فتح تطبيقات الهاتف من على الكمبيوتر واستعمال التطبيقات المُثبتة من هاتفك من خلال الكمبيوتر بسهولة، أمر ممتاز جدًا.

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السعر: Free

تطبيق Google Calendar وSamsung Calendar

تطبيق Samsung Calendar هو تطبيق التقويم الرسمي الخاص بي واستعمله في تسجيل كل مواعيدي ومواعيد محاضراتي وحضوري الى الجامعة مع مواعيد العمل والمهام التي يجب ان انجذها في العمل وغيرها من الأمور التي تمر على مدار يومي بشكل مستمر، لذلك اعتمد على تطبيق تقويم، لكن حسابي الأساسي هو حساب جوجل لذلك Google Calendar تطبيق لا يفارق هاتفي لتخزيني كل شيء عليه والمزامنة على تطبيقات سامسونج، من تطبيقات اندرويد التي احبها بالفعل

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السعر: Free

تطبيق Google Keep

تطبيق الملاحظات الخاص بجوجل من تطبيقات اندرويد المفضلة لي والتي لا تفارق هاتفي منذ عام 2016 او 2015 او 2014 حتى، هو تطبيق ملاحظات سريع لملاحظات سريعة فورية لا تشعر بأنه يحتاج لتنظيم او تعديل، فقط تدخل تكتب ملاحظتك وتخرج، استعمله في الملاحظات السريعة جدًا لذلك أحبه، هو فعلًا من تطبيقات اندرويد المفضلة لدي.

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السعر: Free

تطبيق Google Photos

تطبيقات اندرويد الخاصة بجوجل كثيرة في هذا المقال، انا اخزن كل صوري سحابيًا على جوجل، لدرجة اني اشترك في اشتراك Google One المدفوع من أجل تخزين صوري، تطبيق Google Photos ليس تطبيق تخزين صور فحسب بل ان هناك مزايا يعطيها لك الاشتراك المدفوع في Google One من أجل التعديل على الصور وإضفاء تأثيرات مميزة عليها.

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السعر: Free

تطبيق Backdrops

هو تطبيق الخلفيات المفضل الخاص بي فعليًا، لا أقوم بتحميل خلفيات خارج هذا التطبيق الا قليلًا، هناك العديد من التصنيفات والعديد من التنوع في الخلفيات في هذا التطبيق بشكل كبير لدرجة انك لا تستطيع اختيار خلفية مفضلة لك من كثرة الخلفيات عالية الجودة والتصميم، تطبيق Backdrops مجاني بنسخة مدفوعة بسعر 47 جنيه مصري فقط، غير ذلك هو تطبيق ممتاز جدًا لا غنى عنه وهو من تطبيقات اندرويد المفضلة لدي.

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السعر: Free

تطبيق Walli

أحد أكثر تطبيقات الخلفيات المفضلة لدي، مكتبة واسعة ومليئة بالخلفيات، ومن افضل تطبيقات اندرويد التي تختص بالخلفيات، هذا التطبيق مكتبته المختصة بالخلفيات واسعة ومتنوعة لدرجة انك قد تتوه بها، تطبيق لا غنى عنه ان كنت من محبي تغيير خلفية هاتفك اكثر من مرة في الأسبوع، تطبيق ممتاز من افضل تطبيقات اندرويد التي ارشحها ولا غنى عنه على هاتفي.

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السعر: Free

افضل 10 تطبيقات اندرويد على هاتفي

نعم ليست كل التطبيقات هنا هي تطبيقات طرف ثالث، انا لست ذلك المستخدم الذي يميل لاستعمال خدمات خارج النظام بشكل كبير بل ان اغلب تطبيقاتي هي تطبيقات نظام، لم ارد ان اذكر أغلب تطبيقات النظام التي عندي لكي اعطيكم تطبيقات ستعجبكم وتستطيعون تجربتها، هذا هو الجزء الأول من مقالنا حول تطبيقات استعملها انا، سيكون لدينا جزء آخر يكتبه أحد الكتاب الآخرون لتحصلوا على تجربة مجموعة مميزة من التطبيقات التي ستحبون استعمالها.