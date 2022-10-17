شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء صينيون يرصدون انبعاثات فضائية غير مسبوقة لأشعة جاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة صينية بأن علماء الفلك الصينيين رصدوا وميضا من أشعة غاما بقوة 18 "تيرا إلكترون فولت" حسبما نقلت RT.

وبحسب صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، فإن طاقة أشعة غاما هذه أعلى بعشر مرات من الظواهر المماثلة التي درسها العلماء على الإطلاق.

وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة أن المرصد الكبير العالي الارتفاع ويقع في جنوب غرب الصين، رصد انبعاثا لأشعة جاما في الفضاء، تصل طاقته إلى 18 تيرا إلكترون فولت "تيف".

ونقلت الصحيفة عن علماء الفلك في ناسا، أن طاقة أشعة غاما هذه أعلى بعشر مرات من الظواهر المماثلة التي كان العلماء قد درسوها من قبل، وأنه "جرى تحطيم الأرقام المسجلة. هذا أمر ذو أهمية كبيرة في العمل لتحديد آلية مثل هذه الظاهرة غير العادية".