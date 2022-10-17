شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ انجارا الروسى يطلق قمرا صناعيا عسكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت روسيا قمرًا صناعيًا عسكريًا صغيرًا مسجلة بذلك مهمتها المدارية الثالثة في أقل من أسبوع، وانطلق صاروخ انجارا من قاعدة بليسيتسك الفضائية فى شمال غرب روسيا يحمل قمرًا صناعيًا صغيرًا يسمى EMKA-3 باتجاه السماء، وفقًا لتحديث على Telegram من وكالة الفضاء الروسية Roscosmos، والتي أشارت إلى القمر الصناعي باسم Kosmos 2560.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، كتبت روسكوزموس في تحديث البرقية: "في الوقت المقدر، تم إطلاق المركبة الفضائية في المدار المستهدف وتم قبولها للسيطرة على المنشآت الأرضية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، كما تم تخصيص الرقم التسلسلي للمركبة كوزموس -2560"، مضيفة "تم إنشاء اتصال ثابت للقياس عن بعد وصيانته مع المركبة الفضائية ، وتعمل أنظمتها على متنها في الوضع العادي."

يتجه EMKA-3 البالغ وزنه 330 رطلاً (150 كيلوجرامًا) نحو مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 190 ميلاً (300 كيلومتر) فوق الأرض، وفقًا لموقع EverydayAstronaut.com، ومن غير الواضح ما الذي ستفعله المركبة الفضائية هناك.

لكن لا يُعرف الكثير عن هذه الحمولة، بسبب غرضها العسكري والسري، ويُعتقد أن سلسلة الأقمار الصناعية EMKA هي مركبة فضائية للاستطلاع البصري.

وصلت ثلاثة أقمار صناعية من طراز EMKA إلى المدار قبل الإقلاع، وكان أولها في أبريل 2018، وقد حصل ذلك على التصنيف Kosmos 2525 وقضى حوالي ثلاث سنوات في المدار، ويبدو أنه عاد إلى الأرض في ربيع عام 2021.

كما تم إطلاق الإصدارين التاليين في سبتمبر 2021 وأبريل 2022، لكن لم يبقيا يعملان لفترة طويلة، ويُعتقد أن كل واحد منهم قد عاد إلى الأرض بعد شهر واحد فقط أو نحو ذلك.