شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطرح ميزة اختبار التحقق من سن المراهقين في مزيد من الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ انستجرام في اختبار "التحقق من سن المراهقين" في الولايات المتحدة في بداية هذا العام، وتم تمديده الآن ليشمل البرازيل والهند أيضًا، وبدأت الشركة، التي تتعرض لانتقادات شديدة من دعاة السلامة ، في اختبار برنامج في وقت سابق من هذا العام لتأكيد أعمار العملاء عندما أشاروا إلى أنهم كانوا يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكبر.





طرق جديدة للتحقق من العمر على انستجرامالخدمة التي تديرها Meta جاهزة الآن لتقديم هذه المبادرة إلى سوقين دوليين مهمين: البرازيل والهند، حيث يجب على أي مستخدم يحاول تحديث تاريخ ميلاده من أقل من 18 عامًا إلى أكثر من 18 عامًا إثبات عمره عن طريق تحميل معرف به صورة أو تصوير فيديو سيلفي كجزء من الاختبار.

فقًا للشركة، تعاونت Meta مع شركة Yoti للهوية الرقمية ومقرها المملكة المتحدة لتقديم صور سيلفي بالفيديو، وبعد اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة، يلتقط المستخدمون صورة ذاتية للفيديو، ثم ترسلها Meta بعد ذلك إلى Yoti للمصادقة باستخدام الذكاء الاصطناعي المدربين خصيصًا، وسيقيم Yoti عمر المستخدم بناءً على سمات وجهه ، وبعد ذلك ، سيمحو كل من Meta و Yoti الصورة، وأضاف ميتا أن النظام يمكنه فقط اكتشاف عمر الفرد.

وأزال النظام الأساسي الكفالة الاجتماعية كخيار للتحقق من عمر الاختبار، ويمكن للمراهقين اختيار ثلاثة متابعين مشتركين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا أو أكبر يمكنهم التحقق من أعمارهم، وأزالت Meta هذه الميزة "لإجراء بعض التحسينات" دون توضيح السبب.

ويقول انستجرام إنه يستخدم معلومات العمر للحد من ما يمكن أن يفعله المراهقون، فعلى سبيل المثال، يجعل حسابات المستخدمين الأقل من 16 عامًا خاصة افتراضيًا ، ويمنع البالغين من إرسال رسائل مباشرة (DMs)، ويمنع المسوقين من التركيز على ما يحب المراهقون ويفعلونه.

وذكرت الشركة أن هذا الفحص يضمن للأطفال والكبار خبرات مناسبة للعمر، وبحلول نهاية العام ، سيتم توسيع الاختبار ليشمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.