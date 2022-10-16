شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحول أجهزة iPad لشاشات ذكية للتحكم فى الأجهزة المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة آبل تعمل على تحويل جهاز iPad التابع لها إلى شاشة ذكية ومكبر صوت، يمكن أن يعمل مثل Facebook Portal أو Amazon Echo Show للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.

ووفقًا لمارك غورمان من Bloomberg ، يمكن لعملاق التكنولوجيا إدخال هذه القدرات الذكية في أجهزة iPad الخاصة به في أقرب وقت من العام المقبل.

ويمكن أن تسمح قاعدة توصيل iPad للمستخدمين بإجراء مكالمات عبر FaceTime والتحكم بدون استخدام اليدين في الأجهزة المنزلية الذكية.

وسيكون مشابهًا لجهاز Amazon Firetablet الذي يسمح للمستخدمين بوضع الأجهزة في قاعدة شحن لتصبح شاشة ذكية.

ومن المقرر أن تكشف شركة آبل النقاب عن iPad Pro قريبًا، والذي من المرجح أن يأتي بطرازين 11 بوصة و12.9 بوصة وشريحة M2 Silicon.

وتعمل آبل أيضًا على إصدار محدث من HomePod ، وفقًا للتقرير، ويمكن أن يحتوي الجيل التالي من HomePod على شاشة محدثة وشريحة S8 ووظيفة اللمس المتعدد.

وتخطط الشركة أيضًا لتجميع Apple TV وجهاز مكبر صوت ذكي مزود بكاميرا، وقد وقعت شركة Apple مؤخرًا مع Taiwan Surface Mounting Technology (SMT) ، والتي قد تؤدي إلى استخدام عملاق التكنولوجيا لشاشات OLED الهجينة في iPad Pro بحلول عام 2024.

تعد شاشة iPad و iPad Pro مكونًا رئيسيًا لتجربة المستخدم.